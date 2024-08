Ence, compromiso con el uso responsable del agua

Asturias, con un paisaje reconocido por su verdor y una meteorología con presencia abundante de lluvia, enfrenta, no obstante, el desafío de preservar un recurso vital: el agua. A pesar de contar con embalses, su limitada capacidad y el hecho de que muchos no están destinados al abastecimiento humano, evidencian la necesidad de una gestión más eficiente de este recurso tan preciado en el Principado. El agua no solo es esencial para el consumo humano, sino que también es un elemento crucial en los procesos naturales y la economía de la región.

En este contexto, Ence – Energía y Celulosa destaca por su compromiso con el consumo responsable de los recursos naturales, siendo el hídrico uno de los más destacados. La optimización del uso del agua es una de las líneas estratégicas en materia de sostenibilidad para la compañía.

Estos días, en el marco de la muestra "Asturies ye Agua – Construyendo un mañana sostenible", promovida por el Principado de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Ence presenta sus avances en la gestión hídrica, mostrando cómo la industria puede ser un aliado en la preservación del medio ambiente y sus valores.

El compromiso queda patente a través de los datos: Ence ha logrado reducir en un 45% el consumo específico de agua por tonelada de pasta producida en sus biofábricas durante la última década. Este notable logro es el resultado de una inversión cercana a los 40 millones de euros en proyectos de mejora continua, centrados en la optimización del uso y en el tratamiento del agua. Estas iniciativas no solo cumplen con la normativa europea BREF de mejores técnicas ambientales, sino que posicionan a Ence como una referencia en el sector de la celulosa en términos de sostenibilidad.

La biofábrica de Navia es un ejemplo tangible de este compromiso. A través de medidas de ahorro y de circularidad en sus procesos, la instalación ha minimizado el consumo de agua en las diferentes etapas de su ciclo de producción.

Esta optimización ha contribuido a reforzar la excelencia ambiental de las instalaciones, que han revalidado recientemente sus certificados ambientales bajo el sistema EMAS, ISO 14001 e ISO 50001. Además, la biofábrica es capaz de valorizar la práctica totalidad de sus residuos, lo que ha sido reconocido con el certificado Residuo Cero de AENOR.

El modelo de actividad de la biofábrica de Ence se basa en la economía circular, minimizando el consumo de recursos naturales renovables, como son la madera y la biomasa. Con estas materias primas, Ence no solo produce celulosa, sino que también suministra energía renovable, contribuyendo a la descarbonización del mix eléctrico.

Los logros ambientales de la biofábrica se ven respaldados por reconocimientos como la etiqueta ecológica Nordic Swan y la EU Ecolabel. A nivel global, Ence ha sido identificada por Sustainalytics como la empresa más sostenible de su sector y ha sido incluida nuevamente en el índice FTSE4Good por sus sólidas prácticas en criterios ESG. Además, ha obtenido la medalla platino de Ecovadis, lo que la coloca a la vanguardia mundial en materia de sostenibilidad.

Más allá de sus logros ambientales, la biofábrica de Navia es clave en la estrategia de crecimiento de Ence. En los próximos años, la compañía diversificará su capacidad de producción hacia celulosa fluff, utilizada para productos de higiene absorbentes. Una celulosa que hasta ahora debía ser importada a Europa desde Norteamérica. Con una inversión de 30 millones de euros, Ence instalará una nueva línea de producción que estará operativa a finales de 2025, permitiendo la sustitución de 125.000 toneladas de celulosa estándar por celulosa fluff.

Con esta iniciativa, Ence no solo refuerza su compromiso con la sostenibilidad, sino que también avanza en su objetivo de generar mayor valor para sus accionistas y clientes, demostrando además que la preservación y cuidado del entorno y la industria pueden ir de la mano.