Joaquín Pixán encara con "gran motivación" su estreno en Cangas del Narcea

El tenor Joaquín Pixán, natural de Cangas del Narcea, regresa a su localidad natal donde dará un concierto este sábado, 17 de agosto (teatro Toreno, 20.30 horas), donde interpretará canciones nuevas de la mano de un grupo de jóvenes intérpretes asturianos: Aida Suárez, Martín Pérez, Nel Pérez, Rubén Álvarez, Maribel González y Adotino Tiso. Según el tenor, el concierto se presenta "con unas expectativas muy grandes".

La colección de temas, como explica el intérprete, incluye "un corpus de canciones en el bable occidental, mi lengua materna, además de poesías o cantos de la zona de León y Asturias". Los poemas son en parte suyos, aunque también toma prestadas "las voces de otros autores" para el concierto.

Cangas del Narcea es el centro neurálgico de la representación para Pixán: "El ‘late motiv’ es estrenar la canción homenaje a Cangas, porque debía presentarse en su marco", adelanta el artista. No se trata solo del lugar de origen de Joaquín Pixán, sino un punto de encuentro de la lírica asturleonesa: "Es temática de la zona, tanto al texto que se refiere como a la propia lengua". Entre las diversas melodías, el tenor recuerda una en especial: "Habla de la casa donde nací y qué es lo que veía yo cuando bajaba del monte, con el techo mojado de mi casa tras el cese de la lluvia". La actuación en su pueblo natal genera un gran entusiasmo en el tenor asturiano y espera que sea igual para sus vecinos: "No sé que es lo que piensa la gente del concierto de forma certera, pero noto cierto interés por la actuación y eso me motiva aún más", admite el artista, y lo completa con la "emoción" que supone para él este tipo de recitales: "Todo lo que sea hacer cosas que me llenen e interesen a la gente significa mucho". Por su parte, la interpretación en Cangas del Narcea es "muy interesante" para Pixán: "Es una actuación en mi tierra y donde tengo a unos compañeros muy jóvenes y prometedores que también son de Cangas", admite el artista, y bromea con que "casi podrían ser mis nietos". Por otro lado, la actuación contará además con "grandes profesionales de la música asturiana". Aunque Pixán admite que su carrera se la debe a su voz, recuerda que es un don que le ha dado la vida: "Mi voz es mérito de la naturaleza y me ha permitido tener una carrera en el ámbito de la música, es por eso que le debo tanto a mi voz". Aun así, el de Cangas del Narcea se complace al brindarla a sus vecinos en un espectáculo al que le tiene "muchas ganas".