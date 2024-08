El oso ataca repetidamente rebaños de ovejas en Villar de Bimeda (Cangas del Narcea)

Los repetidos ataques de oso al ganado ovino en el pueblo cangués de Villar de Bimeda en las últimas semanas está sembrando la preocupación entre los vecinos de esta localidad formada por una docena de casas y situada a unos 12 kilómetros de Cangas del Narcea. El vecino Pepe Marqués se ha animado a denunciar la situación que están viviendo después de que en un intervalo de quince días haya perdido tres corderos en dos ataques perpetrados por un oso, aunque asegura que no solo él ha sufrido pérdidas, sino que en otros rebaños del pueblo también ha habido bajas a manos del plantígrado.

El último ataque que sufrieron las ovejas de Pepe Marqués fue esta misma semana, cuando el oso consiguió matar a un cordero. Los intensos ladridos de los perros en el silencio de la noche fueron los que alertaron de que algo estaba pasando en el pueblo, puesto que la finca donde tenía sus animales está unos 200 metros del pueblo. Fue su hermana la que sin dudarlo se armó de valor y salió de su casa para ver qué estaba pasando y al acercarse al prado pudo escuchar cómo el animal salía saltando la valla. “Pudo sentir el golpe del oso al saltar, porque la finca está vallada con malla ovejera y dos alambres de púas, con una altura de 1,40 metros”, detalla Marqués, que señala que en el alambrado quedaron enganchados restos de pelo del animal.

En la parcela se encontraron el cordero muerto y el resto del rebaño arrinconado en una esquina con el perro mastín protegiéndolo. “Estaba muy fatigado, hizo lo que pudo”, describe el propietario, que en el ataque de hace dos semanas, en el que perdió dos animales, además resultó herida la perra de la misma raza que también tenía vigilando su ganado y que aún se está recuperando.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la existencia de los oso y los lobos, siempre los hubo, lo que pedimos es que alguien haga algo para proteger a los pueblos, porque nadie pone remedio y esto puede ir a peor y tener que lamentar males mayores”, expone el vecino de Villar de Bimeda, que en su caso está jubilado y tiene las ovejas para limpiar sus propiedades y para consumo doméstico.

Confiesa que la mayor preocupación es la inseguridad que sienten a raíz de la asidua presencia del plantígrado en el pueblo durante las noches y por las cercanías en el día: “Llega un momento en el que tenemos miedo de salir a casa y encontrarlo de frente, porque anda entre las casas, y sabemos que no hay solo uno en la zona, tenemos controlados hasta cuatro ejemplares”.

Pepe Marqués cuenta con la certificación de la guardería de que el oso fue el que atacó a su rebaño, por lo que recibirá una compensación. No obstante, se queja de que la valoración que se realiza de los animales es baja y que se debe esperar mucho tiempo para poder cobrarla. Él mismo lo comprobó hace unos cuatro años cuando perdió otro cordero y tuvo que esperar hasta dos años y medio para cobrar y “ me dieron unos euros menos de lo que se había valorado, una vergüenza”, denuncia. Esta vez tampoco está satisfecho con la compensación que recibirá por su cordero de 5 meses y de unos 17 kilos, valorado en 77 euros: “Si tengo que comprarlo en el supermercado me sube casi a los 200 euros”. Precios similar al que se puso a los corderos que perdió en el ataque anterior, por los que recibirá 150 euros en total.

Pepe Marqués recuerda que durante años sufrieron ataques de lobo y que la única solución que les dieron fue hacerse con perros mastines para defender a sus animales, ahora frente al oso asegura que los canes no tienen fuerza y considera que “nadie tiene interés por aportar una solución”. Para él está claro que existe una intención de que “esto quede todo a bosque, porque en los pueblos lo que queda es principalmente gente mayor y a este paso no quedará nadie”.