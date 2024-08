'Xeito', un documental con voz de mujer que honra las raíces de la tapiega Celia Cancio (y que se presenta este viernes en Tapia)

Al mismo corazón de la Reserva de los Oscos, donde filmó a la única ferreira del Mazo de Mazonovo en Santa Eulalia de Oscos, volvió hace unos días Celia Cancio para presentar “Xeito”, su primer documental. Una película de 25 minutos que entregó, este año, como trabajo final del ciclo superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, que cursó en el Cislan de Langreo. Este viernes (a las 20.30 horas en el Auditorio municipal) proyectará su obra en Tapia de Casariego, concejo del que es natural; aunque reconoce que “el estreno en Santalla dejó el listón muy alto”.

“Desde que empecé a estudiar Realización sabía que quería dar voz y visibilidad a mis raíces. Mi vida y mi crecimiento personal ha estado marcado por todas ellas, que me acompañaron en todos los procesos. Primero, mi abuela, seguida de todas las mujeres de mi familia, mis amigas y sus madres… todas ellas me han enseñado desde el cariño más puro lo que significa hacer honor a la raíz a la que perteneces”, explica Cancio sobre las emociones que le llevaron a sentar ante la cámara a las protagonistas de Xeito.

Paz Prieto, ferreira del Mazo de Mazonovo en Santalla; Maria del Carmen Alonso, ganadera de El Franco y su hija, Nerea Anes; Noelia García, emprendedora y creadora de la granja PitaSana, y la ex alcaldesa tapiega, Ana Vigón, y las franquinas Amelia Blanco y María Teresa Fernández, son algunas de las mujeres que participaron del proyecto. “Conocerlas ha sido una de las mayores enseñanzas que me dio 'Xeito', ver cómo el documental avanzaba según lo que ellas querían decir y recalcar… Cada entrevista fue un acercamiento a una localidad, oficio y puntos de vista diferentes, y esa diversidad me ha enseñado a pararme, escuchar y aprender”, destaca la joven directora.

Zelia Cancio durante el estreno en Santalla de Oscos / Á. R.

En total, la producción del documental se extendió durante cuatro meses, comenzando con la grabación de las entrevistas en enero. Los escasos medios con los que se realizó, “fueron un punto débil a la hora editar y montar y además no había casi presupuesto”, reconoce la directora, que también confía en una segunda etapa para “Xeito”. “A día de hoy, lo presento como una propuesta audiovisual, en la que me gustaría poder seguir trabajando con un equipo técnico y humano de más envergadura, para poder dar algo a las mujeres que honre de verdad sus realidades”, asegura la tapiega.

Parte del público asistente a la proyección y coloquio en la Casa de Cultura de Santalla / Á. R.

La joven se mostró encantada con la acogida del estreno en Santa Eulalia: “Me recibieron muy bien. Fue emocionante ver la sala llena de mujeres de diferentes edades, que apreciaron el documental y compartieron sus impresiones ”. En la actividad, organizada por el ayuntamiento santallés, también hubo mesa redonda sobre “nuevos proyectos socioculturales en el Occidente asturiano liderados por mujeres ”. En ella participaron Cancio y Ana Rubio, gestora del Espacio Cultural Santa Eufemia (en Villanueva de Oscos). Aunque por varios contratiempos no pudo finalmente asistir, también estaba prevista la asistencia de Noelia Rodríguez, presidenta de la Asociación Cultural Leña Verde, de Vegadeo.