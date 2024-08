"El cielo de Allande es muy limpio y fuerte, muy apto para pintar"

Matei Emil es un pintor de la alta escuela de la calle, de los que buscan las esquinas señaladas y los puntos ocultos del horizonte. Una vida nómada a la busca del viaje hacia la luz, desde su Rumanía natal al color de Estambul y a la despampanante y florida Venecia. Emil encontró su sitio en Pola de Allande, donde inmortaliza cada rincón de la villa. Pasea con los ojos brillantes hacia un escenario natural válido para retratos y paisajes. En la Pola le llaman Emilio.

–¿Es innata la pintura o requiere vocación?

–A los 3 años empecé dibujando en la escuela, después participé en una exposición en el Liceo. En el servicio militar me puse con los cuadros y logré ser el pintor del cuartel.

–Y dio comienzo la vida itinerante y el arduo proceso de aprendizaje.

–Soy autodidacta y el único artista de mi familia, aunque mi madre era bailarina. Trabajé mucho en Rumanía con dos pintores y uno de ellos, Alejandrov Basile fue decisivo en mi formación. Logré exponer en París. Después llegué a Estambul y logré conocer el idioma, lo que me hizo contactar con más pintores. Conocí a una señora de una tienda de antigüedades, con lo que logré vender mucha pintura y me dio mucho trabajo como restaurador. También hice restauración con Mohamen de Azerbaiyán, que terminó en la Universidad de Moscú. En esa etapa conocí al exprimer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pinté para él y limpié los cuadros de su colección.

–Después llegó el desembarco en Italia.

–Trabajé en Roma pintando en la calle, Venecia, Vicenza y muchos pueblos italianos. Estuve dos meses restaurando cuadros en Venecia, en San Marcos. Llegué a restaurar la cúpula. Luego volví tres años a Rumanía a exponer y pintar.

–Su primer contacto con suelo español ¿dónde fue?

–Antes de la pandemia vine de Bucarest a Málaga y a Conil de la Frontera. Conocí al dueño del chiringuito Curro Jiménez. Yo pintaba cuadros gente mientras el público comía y tomaba copas en la playa. Después de la pandemia tuve dos trabajos en el campo recogiendo arándanos y fui al Rocío, donde se rodó la película "El Zorro" y estuve tres años allí pintando y vendiendo cuadros.

–Y al fin llegó el enamoramiento recíproco con Pola de Allande.

–Viví con anterioridad un año en Madrid y entré en la galería Codo con Codo, donde el dueño alquilaba espacio para artistas, cerca del Rastro. En 2023 organizó una exposición internacional en Pola de Allande, coordinado por Ana Linera. Y este paraíso me recordaba a mi pueblo, con montaña y verde. El ayuntamiento me dio un sitio para dar clases de pintura a mis alumnos y me instalé aquí. Enseñando pintura busco que el arte no muera. Aquí conocí al pintor asturiano Ricardo Cotarelo.

–Los paisajes de Allande cobran vida en su obra.

–El cielo de Asturias y de Pola de Allande, en concreto, es un azul más fuerte de lo normal y es muy limpio. Es apto para pintar con el rocío de la mañana.

–Sus retratos están imbuidos de naturalidad.

–Soy un pintor que no viene con la diversidad y diferencias. Quiero pintar lo que existe. Me gusta la pintura clásica y la amplifico. En los retratos me agrada la pintura más clásica de gran sensibilidad y debo conocer a la persona. Pintas todo el corazón y el alma, el retrato debe tener su carácter y su luz.

–Es frecuente verle pintar por las calles de la Pola.

–Me gusta pintar en la calle, me da adrenalina e inspiración. Me gusta pintar y compartir la visión con un niño que te mira. Así me surgió el entusiasmo por la pintura. Mis maestros en mis primeras clases me influyeron mucho.