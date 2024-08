"Se trata de que la gente haga algo que cree que no puede hacer", señala el ceramista Javier Cancio que impartió un taller en Tapia

"Me llamo Javier Cancio y soy ceramista desde hace treinta años". Así se presentó este profesional natural de Castropol y afincado en Tapia, ante la quincena de participantes en el taller de iniciación a la cerámica que impartió este martes dentro de la programación de la XXXI Feria Campomar. "Se trata de que la gente tome contacto con la cerámica y haga algo que cree que no puede hacer. He impartido muchos talleres de este tipo y, al final, siempre sale algo", cuenta el veterano ceramista que este año tendrá un puesto en la cita tapiega. La feria propiamente dicha se inaugura mañana, pero, durante toda la semana, se están celebrando variadas actividades lúdicas y culturales.

Cancio propuso a los participantesla realización de un recipiente inspirado en el ribeiro de Represas. Esta cala de la villa tapiega cuenta en su centro con un gran roquedo en forma de ballena, algo que Cancio advirtió recientemente. "Por eso lo que vamos a hacer es un recipiente con forma de ballena, que sirva de alegoría a Represas", explicó, al tiempo que animó a los participantes a comenzar el trabajo cortando el gres. "Se cuece a 1.250 grados y cuando está en su punto máximo de cocción es como mirar al sol, pero no sirve un horno de cocina para trabajarlo", añadió.

Participantes en la cita. / T. Cascudo

Primero hicieron bolas con el material, después se ayudaron con los pulgares para dar forma a la cavidad del cuenco y, a partir de ahí, se vieron inmersos en un trabajo muy "motivador". "Se concentran en la obra y se olvidan de todo, se evaden", cuenta, Cancio, que tiene experiencia en impartir este tipo de talleres. No imparte más, admite, por la falta de tiempo, ya que en su taller son constantes los pedidos. Los asistentes a la actividad disfrutaron mucho con la propuesta. Es el caso de la madrileña María Ramírez, que visita la zona junto a su pareja y no dudó en apuntarse a la propuesta: "Es entretenido, pero no sé si va a salir algo", confesó al inicio.

"Para que la cocción sea buena y la pieza no se rompa tiene que ser más bien fino", continuó Cancio, mientras ofrecía trucos y todo tipo de explicaciones a los participantes. Hoy Campomar celebra el Día del Niño y están previstos juegos tradicionales y una feria infantil del trueque, entre otras propuestas. El grueso de la actividad será a partir de mañana, jueves, cuando se inaugurará oficialmente la feria y abrirán al público los expositores.