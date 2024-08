San Timoteo cumple otro feliz año en Luarca: 'Esta fiesta representa para los asturianos lo máximo posible de alegría; somos una familia'

La tradición, la cultura y el baile inundan todos los 22 de agosto el Campo de San Timoteo en Luarca para celebrar una de las romerías más esperadas. "La fiesta de San Timoteo representa para los asturianos lo máximo posible de alegría, buen humor y la amistad", cuenta José Manuel Alba emocionado mientras espera a que salga la imagen del patrón. Afuera, a las puertas de la capilla, una multitud aguarda con muchas ganas de fiesta.

Un año más, las calles de Luarca se llenaron de gente ataviada con el tradicional chambrón a cuadros con una "T" bordada en la espalda, un garrote en la mano y un pan también en forma de "T" colgado del cuello. "Es el símbolo de San Timoteo", explica orgullosa María José Fernández. Peregrinan desde la villa valdesana hasta la capilla de San Timoteo, donde tiene lugar una misa en honor del santo, acompañados siempre del carro de “El Pardín". La sidra y las viandas ya empiezan a correr desde bien temprano por la mañana. Si es que dejaron de hacerlo por la noche anterior para algunos...

Tras el acto religioso, llegó el momento más esperado por los romeros: la salida del santo portado por varios de ellos. Cientos de personas congregadas alrededor de la capilla y buscando el mejor sitio desde el que ver una procesión muy poco convencional, donde los presentes cantan al unísono y levantan sus bastones. "Lo que más me gusta de San Timoteo es, sobre todo, la llegada del santo a la capilla y luego ir a comer y beber sidra con la familia y los amigos", afirma una ilusionada Carolina Escudero.

Los integrantes de la Cofradía de San Timoteo sacan a su patrón en hombros hasta la entrada de la capilla, rodeados de romeros que no quieren perderse ese instante mágico. En ese momento, todos alzan la voz para entonar el "Cumpleaños feliz", mientras las campanas de la capilla suenan sin parar y los portadores hacen que la imagen del santo se mueva al ritmo de los cánticos. Así cada año, y Luarca no falló este jueves.

EN IMÁGENES: Mucha fiesta en el día grande de San Timoteo en Luarca / Tania Cascudo

Entre aplausos y el grito de "Timoteo eo, eo", respondido por la multitud, comienza una procesión a través del campo que culmina en la capilla con nuevos cantos. Se escucha también el "Es un muchacho excelente", el himno de San Timoteo, la habanera "Ven a Luarca" y nuevamente el "Cumpleaños feliz", junto con el himno de Asturias y el del Santo, todo cantado por los asistentes, creando una atmósfera de gran coro y con acompañamiento de la Charanga "Los Repescaos".

Ángel Iglesias, el fundador de "Los Repescaos", relata que, tras la disolución de la charanga a la que él pertenecía porque todos eran "demasiado mayores" y negándose a dejar que algo tan asturiano desapareciera de San Timoteo, juntó a 19 jóvenes con los que, a base de ensayar, pudo crear esta nueva charanga -de ahí el nombre de "Los Repescaos"-, continuando con ellos la tradición de llevar la música al Campo de San Timoteo. Nacido en 1942 y valdesano de origen, acude desde Gijón a la cita luarquesa y celebra este 2024 prácticamente siete décadas que lleva viendo a San Timoteo, acompañado de su instrumento, antes trompeta y ahora trombón. "Aquí nunca hay problemas, somos una familia", afirma.

Para muchos luarqueses, si no casi todos, San Timoteo es la festividad que más esperan a lo largo del año por todo lo que significa. "Para mí es un día muy especial en el que la gente que somos de aquí nos reunimos con nuestros amigos y, sobre todo, con la familia", afirma Manuela Menéndez. Y continúa: "Es un sentimiento que no puedo expresar con palabras, pero es, sobre todo, tradición".

Una tradición que a lo largo de los años ha ido evolucionando, pasando de ser una pequeña romería familiar a atraer a cientos de personas, no solo de toda Asturias, sino también a turistas de otras comunidades autónomas. Esto ha generado sentimientos encontrados entre los locales, que miran con cierto temor cómo una de sus más arraigadas tradiciones puede perderse. "A mí antes me gustaba más, pero la afluencia de turistas es algo que estamos viviendo en todos los sitios, y en estas fiestas pasa lo mismo, cada vez hay más", explica, con cierta nostalgia, Raquel Arruñada. "Me da pena porque considero que al final es una fiesta en la que se tiene que conseguir mantener lo tradicional y no perderlo, porque al final se va a acabar convirtiendo en una fiesta como puede ser cualquier otra en un prao. Hay que apostar por mantener la tradición del chambrón, del bastón y la familia", aboga Carolina Escudero. Lo cierto es que, hoy por hoy, por las calles de Luarca y en el Campo de San Timoteo una inmensa mayoría sigue luciendo el chambrón a cuadros cuando llega la hora.

Primitivo, "Tito", Menéndez es un hostelero que, tras pasar cuarenta y seis años trabajando en el día de San Timoteo, puede por fin disfrutar de la romería desde su jubilación. "Hay que aprovechar lo que nos quede", afirma sonriendo. Aunque es originario de Tineo, lleva sesenta años viviendo en Luarca y ya se considera un luarqués más, sintiendo las tradiciones como si fueran suyas. Y entre ellas no falta la de enfundarse el chambrón y alzar el garrote.

Una fiesta que es sinónimo de familia, amigos y tradición. "Es una celebración emotiva para todos, esperamos con ansias durante todo el año para poder venir con nuestras familias a comer unas tortillas y beber bastante sidra...", cuenta Pablo Gutiérrez, que junta a parientes y amigos todos los años para "pasarlo bien". A fin de cuentas, de eso trata San Timoteo. Y que siga retumbando su "eo, eo".