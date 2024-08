Trelles vuelve a casa: el artista plástico tapiego resume veinte años de trayectoria en una muestra en Tapia

"De Barro a San Martín de Tapia" es el título de la muestra que el artista plástico José Trelles (Tapia, 1965) ofrece estos días en la casa de cultura Juan de Mairena. Dice el creador que hace más de veinte años que no reunía su obra en la villa tapiega, donde estos días muestra casi setenta trabajos que resumen su particular "peregrinaje o cuaderno de viaje" del Oriente al Occidente asturiano.

En 2021 conoció Barro, en el concejo de Llanes, y aquella visita sirve como hilo conductor para esta muestra en la que se cobijan paisajes reales y soñados de la costa asturiana. Entre los segundos podría encontrarse el cuadro de grandes dimensiones que ilustra el folleto de la exposición y constituye una panorámica de la playa de Tapia o al menos la playa que debió existir hace miles de años, sin la huella humana actual.

Cuadro de la antigua iglesia de San Martín. / T. Cascudo

"Tuve ocasión de conocer la pedanía de Barro y sus aledaños guiado por una persona que conoce muy bien aquella zona, juntos recorrimos parajes de singular atractivo. 'De Barro a San Martín de Tapia' viene a ser un extracto de aquello, un relato sobre lo experimentado. También se puede hacer una lectura a modo de cuaderno de viaje, a través del vasto territorio que separa ambos lugares", cuenta Trelles en el folleto de la muestra, donde confiesa que parte de la obra que muestra estos días fue elaborada antes de aquella visita tan especial a Barro.

El paisaje juega un papel importante en la obra de Trelles, que pinta desde que tiene uso de razón. "Las cosas que hago tienen un entronque con la naturaleza, con todo aquello que se debería preservar para generaciones futuras", relata Trelles, que también habla de su evolución creativa. Hacía muchos años que no mostraba su trabajo en el Occidente, pero este verano ha estado exponiendo en La Caridad y, estos días, hace lo propio en Tapia. "Tomé la decisión porque es necesario mostrar lo que está oculto, aquello en lo que has estado trabajando y que está durmiendo, no está completo hasta que el espectador lo contempla", reflexiona, a la vez que reivindica "el oficio, los procedimientos y la autoría como creador". Lamenta en este punto que las exposiciones locales ya no estén de moda y que el visitante haya perdido el interés de antaño por estas citas culturales.

El cuadro inspirado en la playa de Tapia que ilustra la portada del catálogo. / T. Cascudo

Los lugares que se muestran estos días en la casa de cultura Juan de Mairena forman parte de la vida de este creador, natural de Tapia, aunque con estudio en Oviedo. "Me gustaría que la gente acuda sin prejuicios, que mire y se identifique con las obras, que venga con curiosidad", cuenta este artista de estilo ecléctico, que ve complejo vivir del arte, pero que no abandona su pasión, una "necesidad innata" de plasmar lo observado para que perdure en el tiempo.

"Hay quien me reprocha que tengo muchos estilos porque hago acuarela, óleo... pero creo que hay una conexión en todo lo que hago, hay paisajes sugerentes, marinas, atardeceres, evocaciones... Podríamos decir que esta exposición tiene ese tinte de miscelánea, no incluye todo lo realizado, pero es un resumen", concluye mientras invita a pararse en una obra que interpreta la iglesia de San Martín de Tapia. Ese templo, en el que se sabe que se bautizó el Marqués de Casariego, no existe en la actualidad, pero Trelles lo recrea en una suerte de homenaje a la Tapia de antaño. La obra está presente en el título de una exposición que se puede visitar hasta el 29 de agosto.