Los zombis tomarán este sábado esta localidad del Occidente (y aún hay plazas libres para sumarse a la aventura)

"En las tierras ancestrales de San Tirso de Abres, el velo entre los mundos ha sido rasgado. Un antiguo aquelarre, practicantes del ocultismo más profundo, ha utilizado el tarot para invocar poderes que jamás debieron ser desatados. En su último ritual, liberaron una fuerza oscura que ha desencadenado un apocalipsis zombie, sumiendo al pueblo en la oscuridad y el terror". Así comienza la historia que se desarrollará este sábado en San Tirso de Abres, donde tendrá lugar la primera "Survival Zombi" de la comarca, un evento que ya supera los ochenta inscritos.

El objetivo del juego es "aguantar toda la noche sin que los zombies acaben contigo mientras resuelves las pistas y puzzles propuestas por la organización". No en vano, el juego se desarrollará entre las diez de la noche y las seis de la madrugada. No obstante, si el participante es descubierto, no deja de jugar, sino que se pasa al bando zombie. Debe pasar por la zona de maquillaje y continuar jugando. Los participantes deben moverse por la localidad e ir superando los retos propuestos por la organización, que corre a cargo de la firma World Real Games (WRG).

El teniente alcalde de San Tirso de Abres, Juan Carlos Parapar, cuenta que la empresa corre a cargo del grueso de los gastos, ya que para el consistorio no sería asumible la organización de un evento de estas características. Con todo, están encantados de que San Tirso suene y de promover actividades diferentes. "Hay expectación porque es una novedad en la comarca, confiamos en llegar a los cien participantes", cuenta el edil.

Las inscripciones para sumarse al evento están abiertas y no hay límite de edad. Tampoco es necesaria una forma física excelente, si bien la organización señala que la "aventura será bastante exigente por el espacio a recorrer, el horario y sobre todo por las seis horas de duración del evento". Parapar añade que se puede acudir a San Tirso en calidad de jugador, pero también como espectador para asistir a un espectáculo novedoso que transformará en parte la pequeña capital de El Llano.