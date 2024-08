"Aspiramos a crear una exposición permanente sobre la historia de Vegadeo"

Natalia Riego (Vegadeo, 1992) accedió a principios de mes a la presidencia de la asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, un colectivo impulsado en 1994 para el estudio, conocimiento y difusión del municipio. En 2018 se vinculó a la entidad que, entre otras actividades, entrega anualmente el premio «Vegadense del año», y confiesa que estos años le han permitido «conocer a mucha gente y aprender». Esta profesora interina, traductora de formación y estudiante de filología hispánica, forma parte del equipo que prepara el primer diccionario del gallego-asturiano. Además, es la única traductora titulada de la lengua más occidental de Asturias.

–¿Qué le parece ser la primera mujer en el cargo?

–Es muy importante. La asociación estaba muy masculinizada, pues todos sus fundadores fueron hombres y hasta no hace mucho no se premió con el Vegadense del año a una mujer. Toca adaptar la asociación a los nuevos tiempos y, aunque no me gusta mucho el protagonismo, estoy tranquila de dar el paso porque tengo un gran equipo detrás que me apoya.

–Una de sus peticiones es disponer de un local para mostrar los fondos del colectivo.

–El que tenemos está en muy malas condiciones, con humedades y problemas estructurales y se nos queda pequeño. Sé que es un tema complicado por la escasez de locales, pero por pedirlo que no quede. Nuestra aspiración es crear una exposición permanente abierta todo el año y con visitas guiadas en verano. En Vegadeo no hay ningún museo y es un recurso que podría encajar bien.

–¿Cómo ve la vida cultural y asociativa de Vegadeo?

–Hay muchas actividades y colectivos nuevos como «Leña Verde» que se están moviendo mucho. Este verano hubo actividades coincidentes y quizás deberíamos mejorar en comunicación para que no ocurra, pero lo bueno es que hay mucha gente muy implicada y eso da un valor enorme al pueblo.

–¿Con qué ideas llega?

–Tendremos a principios de mes una reunión para planear actividades, pues nos gustaría programar una al mes. Lo mínimo es seguir con las Jornadas Culturales, el Vegadense del Año y la edición de la revista cultural «La Vega», que va por su número 131 y tiene mucha calidad y demanda.

–En lo personal, forma parte del equipo redactor del ansiado diccionario del gallego-asturiano ¿Cómo va?

–Va bien, pero le quedan años. Es un trabajo lento, palabra a palabra. La gente tiene que saber que es un trabajo titánico que se está haciendo muy bien; las cosas de palacio van despacio.

–Además del diccionario, también es la autora de «Segundas Foyas», los primeros libros de texto de Secundaria en eonaviego. ¿Cómo surgieron?

–De mi experiencia como profesora de la materia. El primer año fue horrible, muy angustioso porque no había materiales y no hay nada peor que tener a un grupo de adolescentes sin nada que hacer. Dediqué muchas horas a prepararlos y cuando acabé pensé en que podría enviarlos a la Academia de la Llingua para ver si se podían editar. Me apoyó Carmen Siñeriz, mi compañera en el diccionario y se publicaron el curso pasado. Creo que ahorrará horas y disgustos a los profesores de la asignatura.

–¿Es optimista con el futuro de la lengua?

–Por una parte soy pesimista porque cada vez hay menos hablantes y se está perdiendo la transmisión porque el castellano es una competencia muy grande. Por otro lado, veo un atisbo de esperanza, si no no me metería aquí. A mi me educaron en castellano y aprendí de mayor, así que se puede. Además, veo más interés de gente de fuera por aprender la lengua y, a nivel de publicaciones literarias, estamos en una época muy buena, tanto en cantidad como en calidad. Poco a poco estamos empezando a construir algo y sentando las bases para que la lengua no se pierda.

–¿Qué opina de la oficialidad?

–Ojalá llegue. Hay gente que lo rechaza porque lo ve como una imposición, pero nos beneficiará a nivel económico al poder captar fondos europeos y además animará a la gente a formarse en la lengua. Ahora mismo falta mucha gente con la formación adecuada y conocer el gallego-asturiano dará oportunidades increíbles.