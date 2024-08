La Noite Celta de Porcía, decana de Asturias, cumple este sábado cuarenta años de historia: "Tiene mérito llegar hasta aquí"

La Noite Celta de Porcía, la decana de Asturias, soplará este sábado las velas de su cuarenta cumpleaños. Detrás de esta cita fundamental para la música tradicional asturiana está la asociación cultural Alameda, que, con mucho tesón y sin hacer ruido, ha conseguido consolidar el evento. "Llegar hasta aquí tiene mérito", cuentan los organizadores. Dejan claro que han sobrevivido estos años gracias al trabajo de los vecinos y a la colaboración de los grupos de Asturias, fieles a esta fiesta que toma la bella alameda de Porcía cada último sábado de agosto.

El alma de la organización es Pepe Pérez, más conocido como Pepe del Polo. Preside la asociación cultural Alameda y es uno de los fundadores de la fiesta, además de amante de la música tradicional. Cuenta que cuando ellos empezaron solo se organizaba en Asturias la conocida como "Nueche celta de Corao", una cita que se organizó en el Oriente de la región y que solo se desarrolló durante dos ediciones. Esta fiesta y el Festival de Ortigueira, en Galicia, sirvieron de inspiración a los franquinos que se plantearon organizar una velada con música tradicional como antesala de la fiesta de Los Remedios. "Durante años existió el llamado dominguín dos Remedios, que era una fiesta con gaiteros que se hacía días antes del día grande. Se había perdido y decidimos recuperarla de alguna manera. En aquel momento, en 1984, no quedaban ni gaiteros, ni había casi grupos en Asturias. Había poco, pero insistimos. Años después vivimos un boom y ahora vuelve a haber otro", cuenta Pepe del Polo.

Una edición pasada de la Noite Celta. / T. Cascudo

A su lado, Alejandro Fernández, uno de los más jóvenes de la organización, explica que la Noite Celta no es un festival, es una fiesta "que trae música tradicional en lugar de orquestas". Esta convencido de que el hecho de no ser una organización profesional es uno de sus rasgos distintivos. A lo que Pepe añade que lo que la hace especial es su ubicación en La Alameda. "Tenemos gente que es incondicional, muy fiel", explica. En este punto cuenta una anécdota de hace unos años cuando un conocido músico asturiano le reconoció que si caía una bomba en Porcía, Asturias se quedaría sin grupos. Puede resultar exagerado, pero los organizadores dicen que ya sea en el escenario o abajo, entre el público, están buena parte de los músicos más representativos del panorama folk asturiano.

"Normalmente todo pasa en el centro de Asturias, por eso que un evento de la periferia tenga este tirón es algo a destacar", señala Alejandro Fernández, mientras Pepe del Polo señala que recibió muy pocas negativas de un grupo asturiano para tocar en Porcía. "Si tienen la agenda libre, vienen porque quieren estar aquí", apunta.

Alejandro Fernández, Pepe del Polo y Pablo de Cazarón en la entrada a La Alameda. / T. Cascudo

Para los franquinos es también importante que la fiesta logre autofinanciarse cada año y no dependa de ayudas públicas directas para seguir adelante. "Aunque hay colaboración pública, no hay una dependencia", señala Alejandro Fernández, que se implicó en la organización convencido de que hay que apoyar las fiestas del pueblo. La aportación vecinal y la venta de lotería y merchandaising hace posible el presupuesto para cubrir el evento. El primer año, calcula Pepe del Polo, que la fiesta se hizo con un desembolso de 330.000 pesetas y este año el presupuesto ronda los 7.000 euros.

Anécdotas en estos años hay muchas aunque no todas se pueden contar. Una de las más sonadas tiene por protagonista a la banda Skolvan, que se presentó en Porcía varios días antes del evento, así que los organizadores les hicieron tocar cada noche en el bar del pueblo. En Casa Queitano no se olvidan de aquellas fiestas improvisadas que llenaban el local. A lo largo de estos cuarenta años han pasado por Porcía unos ciento sesenta grupos y alrededor de una decena de bandas. Este sábado abrirá la fiesta la banda Marino Tapiega y, a continuación, tomarán el escenario de Porcía los grupos Guieldu, Llan de Cubel, Startijenn y Deira Band. La fiesta comenzará a las nueve y media de la noche y no faltarán las sardinas, ni la sidra. Calculan los organizadores, que aprovechan para mostrar su respaldo a la candidatura de la parroquia de Valdepares al Pueblo Ejemplar de Asturias, que en las últimas citas se consumieron en torno a sesenta kilos de sardinas y 1.500 botellas de sidra.

Pepe del Polo dice, a sus setenta años, que mientras pueda seguirá implicado en la organización de un evento que forma parte de su vida. El relevo, añade a su lado Pablo Iglesias, más conocido como Pablo de Cazarón, es "el mal de todas las fiestas", pero aún así han conseguido caras nuevas en los últimos años. "Me gusta esta música y me gustaría que esta fiesta no se pierda nunca", añade el líder de los organizadores. Por otros cuarenta años.