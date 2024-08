Cultura actuará en el castro de Taramundi para que luzca "su mejor cara" a principios de 2025

El yacimiento castreño de «Os Castros», en pleno centro de Taramundi, no luce su mejor cara y acusa falta de mantenimiento como constatan los muchos visitantes que se acercan estos días a este poblado fundado en la Edad del Bronce. Tanto el consistorio taramundés como la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte son conscientes de las necesidades de este recurso patrimonial y anuncian actuaciones de mejora tanto en el acondicionamiento del entorno como en la adecuación del poblado en sí que le permitan lucir su mejor cara a principios de 2025.

«Vamos a tratar de hacer las mejoras de cara al último trimestre para empezar el 2025 con el castro en perfecto estado de revista», señala el alcalde de Taramundi, César Villabrille, que ayer recibió la visita de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y del director de Patrimonio, Pablo León. Gutiérrez, alabó el compromiso del municipio con su patrimonio, y señaló que las actuaciones de mejora se harán con cargo al Plan de Castros. Además, explicó que en la próxima reunión del Consejo de Patrimonio Cultural se propondrá la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural «por su singularidad». Este BIC incluirá también la ferrería romana hallada poco antes de la pandemia en el lugar de Veiga de Escouredo. Esta instalación, la primera de este tipo localizada en Asturias, está vinculada al poblado de Os Castros.

Turistas, ayer, visitando el yacimiento. / T. Cascudo

Volviendo a las necesidades de mejora del yacimiento, muy visitado por su accesibilidad al ubicarse en plena capital taramundesa, el alcalde reconoce que «el castro no está abandonado, pero sí un poco descuidado». Explica que este último año han tenido problemas de personal en el Ayuntamiento y no se han podido cubrir las plazas disponibles en los planes de empleo, lo que les impidió asumir labores de mantenimiento como las que necesita el castro. «Hay cosas que merecen repararse porque lleva unos cuantos años sin hacerse ningún trabajo de mantenimiento y este año se agravó la cosa porque tenemos falta de personal porque si no algunos de estos trabajos de mantenimiento los hubiésemos hecho con personal propio», admite el alcalde taramundés.

Además de una limpieza general en las cabañas, el castro necesita acondicionar la pasarela de madera que permite su visita, así como mejorar su entrada y renovar la cartelería. Las cuerdas de seguridad de la pasarela deben ser renovadas, así como algunos fragmentos de madera de esta estructura.

Cabe recordar que las excavaciones regulares en el castro se pusieron en marcha en el año 2000 y se realizaron muchas campañas gracias a la colaboración público privada entre las administraciones y el sector turístico local. Este trabajo de excavación desembocó, en 2011, en una obra de consolidación que permitió dejar ocho cabañas al descubierto y diseñar un itinerario peatonal para que los turistas pudiesen disfrutar del espacio. Además, se puso en marcha un sistema de audioguías para la visita libre al espacio que durante años funcionó con gran éxito.

Detalle de las cuerdas rotas en la pasarela. / T. Cascudo

Esta obra de consolidación, con un presupuesto de 75.000 euros, permitió mostrar unos mil metros cuadrados de yacimiento de manera permanente. Antes de 2011 solo eran posibles las visitas guiadas durante la época estival, cuando los arqueólogos desarrollaban las campañas de excavación. En este sentido, la consejera se refirió a la posibilidad de retomar estas campañas de excavación «para seguir recibiendo más información de este valioso patrimonio».

La consejera y el director de Patrimonio mantuvieron primero una reunión con el alcalde en el consistorio y después visitaron varios recursos del territorio. En primer lugar estuvieron en «Os Castros», pero también se desplazaron al conjunto etnográfico de Teixóis.