Cuenta atrás para la primera Gran Patoleada de Tapia: Todo lo que tienes que saber para 'pescar' algún premio

La piscina de agua salada de Tapia será el escenario este sábado de la primera Gran Patoleada, una nueva iniciativa del colectivo tapiego «Os mismos de sempre». El objetivo, como la mayor parte de sus propuestas solidarias, es recaudar fondos para la lucha contra el cáncer (en concreto, para el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias- IUOPA).

La patoleada consiste en la venta de unos graciosos patos de goma amarillos que llevan un número de la suerte con el que se participa en un sorteo. «No contábamos que gustase tanto, creo que se nos fue un poco de las manos», dice la presidenta del colectivo, Isabel Cuervo, que lleva todo el verano preparando patitos, pues llevan pegado el pañuelo marinero típico de las fiestas de Tapia.

Aún no tienen el cálculo definitivo, pero estiman que han vendido alrededor de 2.800 patitos. No todos irán al agua, pero cuentan con muchos, especialmente por el interés generado entre los niños. El lanzamiento de patos a la piscina de agua salda se hará a partir de las cinco de la tarde y media hora después empezará el concurso, donde no faltará la música.

La también tapiega asociación El Cantil colabora y sus socios serán los encargados de pescar los patos ganadores desde el muro que cierra la piscina . El premio principal consiste en dos noches en los apartamentos rurales La Galería, del parque de Redes, sin embargo, habrá otros ocho premios con productos variados.

En la cita estará presente un representante del IUOPA. Los de Tapia aún no saben la cifra exacta de la donación, pero calculan que las actividades del verano (el Carnaval solidario y esta Patoleada) permitirán aportar una buena suma a la entidad.