El monasterio de Santa María hace soñar a Villanueva de Oscos

En el verano de 2015 se puso en marcha la obra de consolidación de la ruina del monasterio de Villanueva de Oscos, una actuación clave de cara a potenciar el uso turístico de este cenobio fundado en el siglo XII. Casi una década después, se cumple otro hito al ver concluida la ansiada rehabilitación de la cubierta, obra fundamental para la supervivencia de esta joya monumental de la comarca Oscos-Eo. La actuación, financiada con 1.200.000 euros procedentes de fondos europeos, ha transformado la visión general del inmueble. "No solo se actuó en la cubierta, sino que se hizo una limpieza completa interior y exterior. El cambio se nota muchísimo, es algo impresionante", señala el alcalde, Abel Lastra.

El regidor explica que probablemente no haya nadie en Villanueva que recuerde ya cómo era el monasterio cuando conservaba todo su tejado, de ahí que sea tan especial esta obra que ha recuperado en torno a 1.850 metros cuadrados de cubierta. Además, no sin esfuerzo, se ha podido rescatar buena parte de la madera original de la cubierta. La madera antigua, de roble, da más valor aún a la obra. En las partes en las que no había tejado se ha colocado madera nueva, en este caso de castaño. Sorprende levantar la vista y ver el tejado tras tantos años al descubierto. "Hay gente que dice que quedará más oscuro, pero era muy necesario", defiende el alcalde.

Lastra observa una de las zonas que estrenan cubierta. / T. Cascudo

La citada consolidación de ruina acometida en 2015 permitió organizar las visitas guiadas al monasterio y que el turista se enamorara de este histórico edificio. Ahora, esta rehabilitación de la techumbre, permite soñar más a lo grande y avanzar a su restauración definitiva. "Planes tenemos muchos, queremos seguir con la rehabilitación interior. Se hará según vayamos logrando la financiación, de manera íntegra o por partes. Lo importante ya lo tenemos, que es el tejado", cuenta el alcalde, encantado con la obra.

Cuenta Lastra que el hecho de que el monasterio tuviera partes importantes descubiertas les obligaba a realizar un gran trabajo de limpieza y mantenimiento a lo largo del año. "Ahora ya no lloverá dentro", reconoce. Sobre los futuros usos, Lastra dice que hay varias ideas, aunque ninguna definitiva. Lo que tiene claro es que será un espacio multiusos: "Pensamos en un restaurante, un hotel, salas polivalentes y espacio para oficinas municipales. También tenemos claro que debe haber algún espacio destinado a museo, para contar lo que fue el edificio. Sobre todo queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esta joya".

Una de las dependencias interiores que luce nueva cubierta. / T. Cascudo

La parte negativa de esta obra de rehabilitación de la cubierta, que se alargó durante más de un año, es que obligó a cerrar al público el interior del edificio. "A la gente le da pena no poder entrar y nos dicen que ojalá se le dé un uso y no se quede solo en esta obra. Eso lo pensamos todos", cuenta la hostelera Luz González, del Hotel Oscos, ubicado justo en frente del monasterio. Confía en que pronto se retomen las visitas al interior, porque el edificio, añade, es "un reclamo". Con todo, explica que este verano que termina fue muy bueno en los Oscos. "Trabajamos fenomenal, tuvimos mucha gente y buen tiempo", señala González, que explica que cada vez son más frecuentes los visitantes del sur. Coincide con ella el alcalde en el hecho de que los turistas se marchan con las ganas de ver el edificio. "Lamentan no poder verlo, pero también aplauden que se esté rehabilitando y nos preguntan mucho por el uso", añade Lastra sobre este valioso monumento. Santa María fue uno de los protagonistas de la colección "Monasterios de Asturias", recientemente editada por LA NUEVA ESPAÑA.