Ence acelera su plan verde en Navia frente a las renuncias de otras fábricas

La convocatoria de 2024 de ayudas del Principado para pymes con el objetivo de apoyar la transición de la actividad industrial hacia una economía circular ha quedado desierta. Tres empresas presentaron solicitudes, y todas fueron desestimadas.

La convocatoria, que se podía financiar con fondos europeos de Transición Justa, estaba dotada con dos millones para apoyar las inversiones de las pymes en su transición hacia una economía de reutilización y optimización de recursos. Solo se presentaron tres solicitudes. Rymoil proyectaba una planta de desorción térmica pero no recibe ayuda porque no es una pyme; Funerarias Gijonesas presentó un plan de eficiencia para aprovechar el calor residual de los hornos de incineración que no se ha considerado subvecionable, y Ernesto Madera quería aprovechar suero de quesería para producir mantequilla que no se consideró práctica innovadora.