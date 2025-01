Los vecinos de El Crucero (Tineo) reclaman más pasos de peatones en su travesía

Más pasos de peatón y elevados. Es la petición de los vecinos de El Crucero, en Tineo, ante el arreglo de la carretera regional que cruza su pueblo. La obra de acondicionamiento de esta vía (AS-349), que une El Crucero con El Rodical, va avanzando y ya se ha completado la reposición del nuevo firme en toda su longitud, algo más de siete kilómetros. Una mejora que ha venido a confirmar las sospechas de los vecinos sobre la necesidad de incrementar la seguridad del vial a su paso por el pueblo.

“Acabaron de echar la nueva capa de rodadura la semana pasada y desde que abrieron a la circulación ya hemos visto auténticas barbaridades, coches a velocidades superiores a 100 kilómetros por hora y algún susto con peatones”, exponen. Los vecinos reconocen el trabajo de mejora que se está haciendo en la carretera y valoran la inversión de la consejería de Fomento para adecuar el vial, pero quieren que se complete con medidas que ayuden a mantener la seguridad en la travesía de la localidad.

Por ahora, tienen constancia de que se mantendrán los dos pasos de peatones que ya existían, pero a ellos les gustaría que se añadiesen otros dos y que fuesen elevados para obligar a reducir la velocidad, o que se les dotase con bandas de vibración para conseguir ese mismo efecto.

“El nuevo asfaltado ya se ha realizado y no hay pasos elevados, así que creemos que nuestra petición no se llevará a cabo, que consideramos que aunque no se recogiese en el proyecto era insignificante para el montante de la obra”, detallan.

Los pasos de peatón que existían y se conservarán están situados en la entrada del pueblo, donde se encuentran varios establecimientos hosteleros, y en la parada del autobús. Los otros dos que reclaman los vecinos los ven necesarios en la recta de salida de la localidad, para cruzar al lugar donde están situados los contenedores de basura y para acceder a la pista que lleva al pueblo de El Valle, por donde muchos caminantes continúan la senda que va de Tineo a El Crucero.

Otra petición que añaden es que se elimine la posibilidad de adelantamiento en la travesía, que justo se inicia en la parada del autobús, utilizada para el servicio de transporte escolar.

“Lo que vemos es que esto va a ser una vía rápida, en el sentido de que va a tener más coches y circularán a más velocidad”, subrayan, ya que una vez arreglada se convertirá en una salida más rápida para acceder a la futura autovía desde La Espina para los concejos del Suroccidente. También es una carretera más utilizada por los vehículos pesados para llegar al polígono de La Curiscada porque “tiene un trazado muy bueno, mejor que la que pasa por Tineo (AS-215), que es más pendiente”, señalan.

Los vecinos realizaron la solicitud a través del Ayuntamiento de Tineo, en una reunión con la alcaldesa, Montse Fernández, ya en octubre de 2023. No obstante, solo tienen constancia de que la petición se trasladó a la consejería el pasado mes de noviembre. La alcaldesa explica que lo único que puede hacer el Ayuntamiento es remitir la petición “entendemos la preocupación de los vecinos y lo transmitimos a consejería, pero nosotros no tenemos competencia en la obra ni en la carretera”. Además, asegura que se solicitó una visita técnica antes del inicio de la obra “pero no se pusieron en contacto con nosotros”.

La obra, promovida por la Consejería de Fomento, cuenta con un presupuesto de 1.287.027 euros y está siendo ejecutada por la empresa Alvargonzález Contratas S.A.