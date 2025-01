Críticas en Tineo por la cabalgata "más triste de la historia": Los vecinos se quejan por el descontrol y el Gobierno local pide disculpas por no cumplir las expectativas

Malestar en Tineo por la cabalgata de Reyes del pasado domingo, criticada por los vecinos y también por los grupos de la oposición por el "descontrol" y lo "deprimente" de un desfile que discurrió bajo la lluvia. Además, el mal tiempo obligó a trasladar la recepción de la plaza del Ayuntamiento a la carpa navideña. "Es la cabalgata más triste de la historia", lamentaron algunos asistentes.

"Sentimos que la Cabalgata no haya cumplido con las expectativas de todos los ciudadanos", señaló el gobierno local de PP y Vox en una larga nota en la que dan las gracias a las personas que colaboraron y explican que, ante «la escasez de voluntarios para realizar las carrozas», se optó por un desfile a caballo. Por esta razón, no se lanzaron caramelos durante el desfile, cuestión criticada por los vecinos, ya que el lanzamiento de los dulces podría alterar el comportamiento de los animales. No obstante, en la recepción, los niños recibieron un obsequio y unas golosinas.

"La existencia de un plan alternativo ante inclemencias meteorológicas, la organización del propio desfile, la animación de la cabalgata con la contratación de bandas o grupos musicales, la coordinación de los voluntarios, la provisión de caramelos, regalos, antorchas y cualquier otro material imprescindible, entre otros, es algo que sí hicieron año tras año los diferentes gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de Tineo", señala el PSOE, en una nota muy crítica con el Gobierno local. Por su parte, Izquierda Unida, muestra su "malestar" por lo que considera una falta de esfuerzo y dedicación en la organización. "Exigimos un poco más de organización, entusiasmo y trabajo al Ayuntamiento", señalaron.

El Gobierno local añade que se contó con la participación de cuarenta pajes "coordinados en tiempo y forma", si bien las antorchas que portaban se apagaron por culpa de la lluvia, lo que deslució la comitiva. Exponen además, que al ver que la lluvia no cesaba se optó por el plan B bajo carpa para la recepción, "al igual que se había hecho en el 2016 o en el 2024". El Gobierno local también responde a las críticas de la oposición por haber cancelado otros eventos como el concurso de caballos y deja claro que nunca se canceló nada por decisión unilateral. "Desde este equipo de gobierno consideramos que, no es falta de responsabilidad política, sino todo lo contrario, se trata de garantizar que no se desempeñen actividades que pongan en riesgo a los tinetenses, que les generen costes o infrinjan la legalidad vigente. Es coherencia, política y responsabilidad", añaden.

El Gobierno local da las gracias a todos los que participaron en la cabalgata, desde la asociación La Estampida que proporcionó los caballos a la asociación Cumbre de Tineo "que repartió más de 90 litros de chocolate y doce roscones". También a la vecina que ayudó a vestir a los Reyes y a los figurantes "que desfilaron durante la tremenda tarde de lluvia del día 5 de enero". Asimismo agradecen a Protección Civil y a la Policía Local que, junto a los operarios municipales, colaboraron para reubicar la recepción real.