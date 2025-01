Armón construirá el primer barco eléctrico de apoyo a la eólica marina del mundo

El grupo asturiano Armón construirá e l primer barco eléctrico de apoyo a parques eólicos marinos con cero emisiones. Con este buque pionero en el mundo, encargado por la compañía británica Bibby Marine, Armón entra con fuerza en el pujante mercado de los buques de operaciones en alta mar vinculados a las energías marinas, en el que el otro grupo de construcción naval asturiano, Gondán, es un referente en Europa.

De hecho, este barco eléctrico iba a ser construido por Gondán en el astillero de Figueras, en Castropol. Así se anunció en abril del pasado año. Sin embargo, retrasos achacables a Bibby Marine, que no acababa de cerrar el esquema de financiación, impidieron que el contrato acabara de cerrarse con Gondán, según señalaron fuentes de esta compañía. El constructor de Castropol tenía otros pedidos de barcos y no podía esperar dadas las limitaciones del astillero de Figueras. Así, cuando Bibby resolvió los flecos de financiación, Gondán ya no estaba en disposición de atender el encargo con lo plazos que requería.

Bibby buscó una alternativa y la encontró en el otro grupo asturiano de construcción naval, Armón, que en 2022 consiguió la adquisición del astillero vigués Hijos de J. Barreras –en competencia precisamente con Gondán–, para ampliar su capacidad productiva –que se sumaba a la que tenía en los astilleros de Navia, Gijón, Puerto de Vega, Burela y en el propio Vigo– para optar a la construcción de nuevos grandes buques como los vinculados a las energías marinas.

Fuentes del sector confirmaron que Astilleros Ría de Vigo, antiguo Hijos de J. Barreras y actual filial del grupo asturiano Armón, ha puesto en vigor el contrato para construir el primer barco eléctrico de apoyo a parques eólicos con cero emisiones. La embarcación, que tendrá 90 metros de eslora, ha sido encargada por la británica Bibby Marine, filial de Bibby Line Group, empresa de más de 200 años de historia que opera en 16 países y da empleo a 4.000 personas en distintos sectores. Su filial de propiedad y explotación de activos marítimos fue fundada en 1975 y tiene su sede en Liverpool.

El buque eléctrico ha sido diseñado por la oficina de ingeniería Longitude y forma parte de un programa para crear embarcaciones cero emisiones financiado por el Departamento de Transporte del Reino Unido. El proyecto inicial incluía un potente sistema de baterías complementado con motores de metanol para operaciones sin emisiones. La entrega del buque se preveía para 2026, si bien ahora las obras en Vigo se estima que durarán entre 30 y 34 meses, por lo que se iría por los menos hasta 2027. El buque se suma a la abultada cartera de pedidos del grupo naval asturiano con sede en Navia. n

Suscríbete para seguir leyendo