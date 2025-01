Adjudican el abastecimiento de La Barranca, en Vegadeo, por 256.000 euros

El Ayuntamiento de Vegadeo citó ayer a los vecinos para hablar de las obras de abastecimiento de agua que se desarrollarán próximamente en el concejo. La más inminente es la de La Barranca y Nafarea que se acaba de adjudicar a la empresa Tragsa por un importe de 256.554,53 euros. Las obras, financiadas por la Consejería de Transición Ecológica, tienen un plazo de ejecución de un mes.

A continuación, se afrontará el proyecto de abastecimiento para los núcleos de As Travizas, Folgueiral, As Paleiras, Fonte de Louteiro, Cereixido, Tremiado, Bustelo y el refuerzo de Abres y Refoxos. Esta actuación supondrá un montante superior al millón de euros y se hará por fases. También será financiada por fondos regionales y el proyecto está listo. La primera fase beneficiará a As Travizas, Folgueiral, As Paleiras, Fonte de Louteiro y Cereixido. Precisamente en As Paleiras los vecinos habían solicitado una actuación pues no disponen de traída pública y beben de pozos propios.

"Se llevará agua desde el depósito de A Puntía hasta la zona de Abres. Es una buena noticia porque evitará los cortes puntuales de agua en época de sequía", precisa el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. Explica que la actuación es especialmente importante para la parroquia de Abres donde hay establecimientos turísticos y ganaderías importantes con 600 cabezas de ganado en total.