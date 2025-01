Así prepara Navelgas su gran cita de agosto: 37.200 pepitas de oro para el Mundial

Nada menos que 37.200 pepitas de oro y 4.650 probetas para contener este preciado tesoro. Son las cifras que maneja la asociación de bateadores "Barciaecus" de cara al Campeonato del Mundo de Bateo de Oro que están organizando y que se celebrará en Navelgas entre el 3 y el 9 de agosto.

El presidente del colectivo, César Castaño, explica que conseguir el oro no es una cuestión menor y más en un momento en que el preciado metal está alcanzado precios de récord. En su caso, necesitan un material muy concreto "que tiene que ir calibrado a un mismo tamaño, por lo que es complejo conseguir tanta cantidad a ese tamaño". Ya tienen parte en su poder y esperan lograr a tiempo la cantidad total necesaria.

Otro dato singular es la procedencia del oro, ya que es finlandés. En concreto, lo traen desde Laponia, a más de 4.000 kilómetros de la pequeña localidad tinetense. "Comprar oro no es como comprar lentejas. Hay que traerlo de sitios con mucha industria y mucho buscador. El oro de Navelgas no nos sirve porque es muy laminado y no se presta a lo que necesitamos en el campeonato", añade Castaño.

Participantes durante la competición del pasado verano. / T. Cascudo

El presidente de "Barciaecus" deja claro que son muchos los preparativos que requiere la organización de un Mundial. Lo sabe bien porque es el tercer Campeonato del Mundo que organizan. Los dos anteriores fueron en 2008 y 2015. Antes, en 2005, afrontaron un Europeo y todos los años, desde hace un cuarto de siglo, afrontan los Nacionales de bateo de oro.

"Un Mundial es mucho follón, es algo serio porque hablamos de muchos participantes en pocos días", señala el presidente de "Barciaecus" después de celebrar la primera reunión del comité organizador en 2025.

César Castaño apunta que abrirán la inscripción el próximo mes de marzo y que, de momento, "es imposible" saber la cifra de participantes. Eso sí, estiman estar por encima de los quinientos buscadores. "En algún momento tendremos que poner el tope porque logísticamente y por tiempo no podemos asumir más de una cantidad", señala.

Otro asunto al que han dado muchas vueltas es al del alojamiento. Lanzaron la propuesta de organizar un "glamping" que les permitiera acoger al mayor número de participantes en Navelgas, pero resulta costoso y no está teniendo demasiada acogida.

En pocos días se hará la presentación oficial del campeonato en la feria de turismo Fitur. El calendario provisional que tienen colgado en la página web incluye actividades del 1 al 9 de agosto, si bien el desfile inaugural será el domingo 3 de agosto y la competición se prolongará entre el 4 y el 9. El 8 serán las semifinales y el día 9 tendrá lugar la gran final.