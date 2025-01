Alarma entre los ganaderos por la tuberculosis: multitudinaria asamblea en Tineo para exigir estas medidas

Rebelión de los ganaderos de Tineo ante el brote de tuberculosis bovina que ha llevado a la Consejería de Medio Rural a adoptar medidas especiales, entre ellas la supresión del plan de flexibilización establecido para el diagnóstico de la enfermedad. Tras saber que hay cinco focos y noventa ganaderías con animales reaccionantes en Tineo, los ganaderos han mostrado su preocupación en una multitudinaria asamblea celebrada en la capital del concejo. Entre las medidas acordadas está pedir al Principado que acuerde con ellos el plan para frenar la expansión de esta enfermedad, de fácil contagio.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, ejerció de portavoz de los ganaderos. "Es un tema muy gordo y hay una alarma tremenda", señaló la primera edil, que da cuenta del peso que tiene en el concejo el sector primario, con más de novecientas ganaderías.

Los ganaderos, inicialmente convocados por el sindicato agrario URA, acordaron un paquete de cinco medidas que la alcaldesa trasladará a Medio Rural en una reunión prevista para mañana, jueves, a mediodía. En primer lugar, se pedirá que se paralicen las medidas excepcionales en las ganaderías saneadas de Tineo. Quieren que se mantenga como dudosa la vaca que da positivo en un primer análisis y que se le ofrezca la opción de realizar un segundo análisis a los cuarenta días antes de sacrificarla.

En segundo lugar, solicitan una reunión pública con el consejero en Tineo en la que se faciliten todos los datos de la enfermedad. También piden paralizar el protocolo especial que se ha aplicado a las ganaderías y que la Administración acuerde con el sector las medidas para revertir la situación sanitaria.

La alcaldesa de Tineo deja claro que en la reunión celebrada en diciembre con responsables de Medio Rural solo se les informó de dos jabalíes que habían dado positivo y no del dato de noventa ganaderías afectadas y ha vuelto a denunciar "falta de información" por parte de Medio Rural.

Desde la oposición, el socialista José Ramón Feito, considera que las medidas no son plato de gusto, pero vienen fijadas por un protocolo nacional. "La Alcaldesa tiene que dejar de echar balones fuera. Hay un problema sanitario que hay que atajar y haciendo las cosas igual no se va a resolver. El Ayuntamiento no debe ir al choque, todos debemos colaborar al margen del signo político", señala.