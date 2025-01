Tensión en el encuentro entre ganaderos y Principado en Tineo por las medidas contra la tuberculosis: exigen más control a la fauna salvaje y transparencia

Tenso encuentro en Tineo entre ganaderos y los representantes de la Consejería de Medio Rural. El consejero, Marcelino Marcos, acompañado de los directores generales y de técnicos de la Consejería, acudió al polideportivo tinetense esta mañana para explicar las medidas que aplicará el Principado con el fin contener el avance de la tuberculosis bovina en el concejo. Una cuestión que, unida a otros viejos frentes entre los gobernantes y la Asturias rural, ha provocado un intenso intercambio de pareceres.

El encuentro, que congregó a centenares de personas entre ganaderos y vecinos que apoyan su causa, fue, por momentos, hostil. No ceden los ganaderos, que piden cambiar el protocolo, ni cede el Principado, que se mostró firme con el planteamiento que recomienda, entre otras medidas, el vaciado de la ganadería en caso de confirmarse un caso positivo.

Fue el consejero quién abrió la que se presentó como charla informativa con opción a preguntar al finalizar las intervenciones oficiales. Distintos técnicos, además de la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, tomaron la palabra para ofrecer los datos que maneja la Consejería y justificar la decisión del gobierno regional, que se mostró en todo momento firme con sus medidas.

Marcos Líndez, que fue alcalde de Tineo, pidió primero "más rigor" a la hora de obtener la información e interpretarla, pero fue la directora general, Rocío Huerta, quien se encargó de aclarar los que consideró falsas interpretaciones y pidió "por favor" más comprensión: "Se trata de un problema de sanidad pública".

Pese a que hoy por hoy no hay problema con el consumo de productos del sector procedentes de estas ganaderías, la idea del gobierno es contener cuanto antes el brote. "Es falso que no pasa nada; es falso que sea un asunto político porque se aplica un protocolo europeo; es falso que interese no ser un territorio libre de tuberculosis; es falso que interese no perder el estatus de zona libre porque percibimos dinero; es falso que las campanas de saneamiento sean un negocio; y es falso que queremos acabar con la ganadería de Tineo, todo lo contrario", dijo. Los ganaderos tomaron la palabra y se mostraron combativos. Cuestionaron los datos oficiales del Principado y preguntaron reiteradamente cuántas vacas de las reaccionantes a la prueba simple fueron positivas. No hubo respuesta concreta, lo que generó mucha controversia.

Los profesionales afectados, de unas noventa ganaderías, según los datos del Ayuntamiento de Tineo, pidieron más controles a la fauna salvaje, donde creen que están y se originan los focos; más transparencia, mayor participación en la toma de decisiones y "menos sacrificios de vacas sanas". En concreto, exigen pruebas concretas para saber si la vaca que reacciona a la prueba tiene esta bacteria en particular y no es "reaccionante" por otras causas.

Los representantes del Principado atendieron a todas las preguntas de los ganaderos y de los sindicatos agrarios; lo que derivó en momentos de tensión y bullicio durante el encuentro. "Acordaros de lo que pasó en Castilla y León: nos cierran el municipio. Es una medida para proteger", zanjó Huerta. El Principado anunció ayudas con efecto retroactivo y, ante la insistencia de los ganaderos, accedió a intensificar los controles de la fauna salvaje.

Solidaridad vecinal y las críticas del PP a Barbón

El encuentro levantó gran expectación en Tineo, donde los ganaderos cuentan con un importante respaldo social. De hecho, los comercios y bares tinetenses cerraron hoy en señal de protesta por las medidas adoptadas por el Principado. Igualmente, el PP ha terciado en el asunto y ha criticado las decisiones del Principado.

Álvaro Queipo, líder regional del PP, ha reclamado a Barbón que recule en el caos provocado por el protocolo de saneamiento: “Debe flexibilizarse, porque el control de la sanidad animal no debe ser a costa de acabar con las ganaderías”, afirmó. De hecho, ha estado presente en la protesta de los ganaderos tinetenses, donde ha anunciado que el PP ha pedido la comparecencia en la Junta General de Barbón y de todo el equipo de la Consejería de Medio Rural para que dé explicaciones "sobre la inseguridad que han provocado en el sector ganadero"

La alcaldesa de Tineo, también del PP, advierte de que si no se toman medidas el sector ganadero está abocado al cierre, “y toda Asturias va a pique”. Montserrat Fernández exige que se controle a la fauna salvaje, “que está contagiando a nuestro ganado”, alineando así su postura con la de los ganaderos del concejo.

El presidente popular afirmó que el PP, como los ganaderos, no quiere "que haya animales enfermos, pero tampoco queremos que lo paguen con los animales que están sanos”. En este sentido, subrayó que “el protocolo debe flexibilizarse y permitir que haya un control de la sanidad animal, como es lógico y conveniente, pero no a costa de las ganaderías de Tineo, porque mañana pueden ser de cualquier otro concejo de Asturias”.

Tanto Queipo como el diputado Luis Venta, así como la alcaldesa de Tineo y sus homólogos de Cangas del Narcea (José Luis Fontaniella), Allande (María Victoria López), y Villayó (Estefanía González), estuvieron presentes en las protestas ganaderas en Tineo para mostrar su total respaldo al sector primario.

Foro también respalda a los ganaderos

Foro Asturias, por su parte, también ha querido respaldar a los ganaderos en Tineo y ha reclamado al Principado medidas viables y transparencia ante la crisis generada por la campaña de saneamiento. El secretario general y portavoz parlamentario del partido, Adrián Pumares, acompañado de la presidenta de la formación y Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; del alcalde salense, Sergio Hidalgo; y de otros integrantes de Foro en el Suroccidente asturiano han estado también esta mañana en el Polideportivo de Tineo apoyando a los ganaderos en la concentración convocada para denunciar "la situación crítica" que atraviesa la cabaña ganadera en el concejo como consecuencia de la campaña de saneamiento que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias.

Los foristas reiteraron su apoyo y compromiso con el sector ganadero. Subrayaron "la gravedad de la crisis originada por la campaña de saneamiento, que se ha convertido en uno de los mayores retos para el sector en los últimos tiempos", y han mostrado su "gran preocupación por esta problemática, derivada de las medidas implementadas por la Consejería, que han generado una profunda preocupación y desconcierto entre los ganaderos, sorprendidos por las decisiones adoptadas sin previo aviso”.

Adrián Pumares se ha mostrado contundente al denunciar que “estas medidas que ha adoptado el Principado condenan a cientos de ganaderos de Tineo” y ha lamentado además que “a medida que avanza la Legislatura, el Consejero de Medio Rural se ve más superado”. Pumares instó así al Ejecutivo autonómico a rectificar y a implementar medidas que realmente apoyen a los ganaderos, en lugar de perjudicarles, alertando de que “ahora mismo, el Principado está poniendo en peligro la supervivencia de un sector clave". Por su parte, Carmen Moriyón trasladó el apoyo del partido a los ganaderos, destacando que “no solo es una cuestión de justicia, el sector ganadero es también un pilar esencial para la defensa de los municipios rurales y su actividad económica”. El Alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, insistió en la necesidad de mayor transparencia y diálogo por parte de la Consejería con el sector ganadero. “Se precisa mucha información y diálogo, pero también liderar una postura firme y decidida en la exigencia de medidas equilibradas que no conduzcan al exterminio del sector ganadero. Es fundamental determinar el origen del problema y adoptar soluciones adaptadas a la realidad del medio rural”, señaló Hidalgo.