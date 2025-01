Caos en Cangas del Narcea al sufrir apagones de teléfono e internet: "Nunca habíamos estado tantas horas así"

Teléfonos sin cobertura y locales y casas sin internet por cable, así arrancó la jornada en Cangas del Narcea. A las diez de la mañana de este martes comenzaron los fallos y a última hora de la tarde persisten sin que se sepa exactamente qué es lo que ha motivado esta caída de las telecomunicaciones. No todos los operadores tienen problemas, la red Movistar ha seguido funcionando con cierta solvencia y todas las compañías que se conectan a través de ella como Yoigo o Telecable. Sin embargo, Vodafone u Orange se quedaron completamente sin servicio.

A esto se le suma que la conexión a internet por cable también dejó de funcionar, afectando de lleno al funcionamiento de comercios, bancos y servicios públicos, ya que supuso que datáfonos y cajeros no se pudieran utilizar, con el trastorno que eso conllevó a quienes se acercaron a Cangas del Narcea para hacer sus gestiones y compras.

“La mañana fue un auténtico caos, a la tienda no paraba de entrar gente para preguntar qué estaba pasando, los comercios no podían cobrar, la gente no podía sacar dinero del cajero y nosotros en la tienda no pudimos hacer absolutamente nada”, explica Iván Álvarez, que tiene un comercio de telefonía en el centro de la villa.

Explica que con un teléfono con cobertura Movistar pudo contactar con el resto de operadores para intentar saber el motivo de la caída de las comunicaciones y que no ha recibido ninguna explicación, más allá de que tenían conocimiento de la incidencia.

Él mismo no se explica que ha podido pasar, puesto que en esta ocasión no se puede culpar a las condiciones del tiempo. “A veces se sufren cortes, cuando hay tormentas, por mal tiempo, pero nunca habíamos estado tantas horas sin cobertura y sin internet por cable”, detalla.

Cuenta que por la tienda pasaron personas que viven solas a las que prestó su teléfono para poder avisar sus familiares residentes fuera para que no estuvieran preocupados al no lograr contactar con ellos durante tantas horas.

De hecho, al servicio de Emergencias de Asturias también llegaron llamadas avisando de la caída de la red de telefonía en el concejo, puesto que el 112 es el único contacto que funciona sin cobertura. Iván Álvarez asegura que las incidencias no solo están afectando al municipio de Cangas, sino que en zonas de Tineo y Allande también se está viviendo la misma situación.