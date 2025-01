"¡Nos matáis vacas sanas!": todo lo que pasó en el caldeado encuentro entre ganaderos y Principado en Tineo

Cuatro horas no fueron suficientes para un acercamiento. El Principado y los ganaderos de Tineo, que se quejan de que "se están matando vacas sanas", tienen posiciones encontradas sobre cómo afrontar el brote de tuberculosis que afecta a la cabaña del concejo y este lunes se hicieron explícitas en un bronco encuentro en el que ni una ni otra parte cedieron.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria convocó un reunión con los afectados por el nuevo protocolo ante la enfermedad bovina en el polideportivo municipal con el fin de explicar cómo se aplicará y en qué consiste este protocolo "temporal" que, entre otras medidas, recomienda el vaciado de la explotación en caso de conocerse un caso positivo a la enfermedad. En palabras del Consejero, Marcelino Marcos Líndez, "se trata de trasladar toda la información de forma rigurosa".

Lo cierto que la hora de explicaciones por parte de los representantes de la Consejería, siete en total con los técnicos, no sirvieron para convencer a los ganaderos de que este protocolo temporal es el óptimo para limitar la expansión de la enfermedad.

Ana M. Serrano/ A. Domínguez

La mayor parte de los ganaderos que tomaron la palabra acusaron al Principado de no ser transparente y de no ofrecer los datos que ellos necesitan para saber si este planteamiento es o no, en este momento, tan necesario.

"Nos matan vacas sanas". Eso era lo que comentaban los ganaderos a la entrada del polideportivo, pocos minutos antes del inicio de una reunión que fue seguida por centenares de personas. Lo que ante los medios de comunicación se expresaba de forma asertiva, pero con calma, durante el encuentro con los políticos y técnicos se hizo con cierta agresividad. "¿Cuántas vacas dieron positivo de las sacrificadas?". Fue la reiterada pregunta que hicieron los ganaderos y que se quedó sin responder. Hoy por hoy, el índice de prevalencia de la enfermedad en Tineo está seis veces por encima de la media de Asturias, según los datos del Principado. Hay cinco focos y, también según la información del Principado del pasado viernes, se sacrificaron 11 vacas. "Estamos sometidos a una normativa superior, nacional", contó el Consejero.

Marcelino Marcos Líndez, que fue increpado por ser de Tineo, tiene claro "que no habrá un protocolo a la carta" como entiende que piden los ganaderos del concejo. Fue la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, la que trató, además, de aclarar todo aquello que la Consejería cree que se está malinterpretando. "Es falso que no pasa nada; es falso que sea un asunto político porque se aplica un protocolo europeo; es falso que interese no ser un territorio libre de tuberculosis; es falso que interese no perder el estatus de zona libre porque percibimos dinero; es falso que las campanas de saneamiento sean un negocio; y es falso que queremos acabar con la ganadería de Tineo, todo lo contrario", incidió. Los argumentos de la Consejería, por muchas veces repetidos, no convencieron a los ganaderos, que durante el largo y tenso encuentro cuestionaron al gobierno y apuntaron a un transmisor: "No son las vacas, es la fauna salvaje". Los ganaderos pidieron los mismos controles en los jabalíes, por ejemplo, que en las vacas. Solo en este punto el Principado se avino a hacer más estudios. De hecho, habrá campañas para detectar la bacteria en animales reservorios.

EN IMÁGENES: Tensión entre ganaderos y Principado en Tineo por las medidas contra la tuberculosis bovina / Ana M. Serrano

Los ganaderos mostraron más preocupados por el cierre precipitado y obligado de sus ganaderías que por ser o no Asturias una zona libre tuberculosis, como los representantes del Principado querían hacer entender. "Si mantenemos el estatus de zona libre de tuberculosis hay beneficios", contó Huerta. La directora general de Ganadería advirtió de que se trata de un problema de salud pública y que no es posible negociar. "Recordad de lo que pasó en Castilla y León... nos cierran el municipio. Lo que aplicamos con medidas para proteger", zanjó. Sin embargo, todo su esfuerzo fue en vano.

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, anunció próximas protestas y en la cita mostraron su solidaridad con los ganaderos los alcaldes de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, Allande, Maríví López, Villayón, Estefanía González, y Salas, Sergio Hidalgo. También acudieron el presidente del PP, Álvaro Queipo, la portavoz de Vox, Carolina López, y la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, entre otros. También se mostraron muy combativos las organizaciones y sindicatos agrarios USAGA, ASAJA, URA y COAG.

El comercio y los hostelería de Tineo cerraron todo el día en señal de protesta.