La condición del Ayuntamiento de Valdés para adjudicar el nuevo contrato de gestión del agua

El Ayuntamiento de Valdés ya trabaja en las bases para la futura contratación del servicio de aguas. La redacción del contrato contiene, de momento, una condición: 1.030.000 euros para renovar la red de abastecimiento de Luarca, Santiago, Cadavedo y Trevías. El alcalde, Óscar Pérez, justifica este requisito en la "necesidad" de disponer de unas infraestructuras "modernas".

El contrato del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Valdés en los lugares donde no hay traídas propias está en manos de Aqualia desde el año 1990. El regidor detalla que en junio de 2023 se prorrogó el contrato a esta firma porque no se tramitó una nueva licitación. La Oficina Técnica Municipal trabaja ahora en las futuras bases del contrato, de las que se conoce poco, si bien se sabe que la inversión en la red "no será negociable", destaca Pérez.

Con esta renovación en las tuberías se prevé acabar con los cortes de suministro que en algunas ocasiones ponen en jaque a la villa de Luarca y sus alrededores. "Además, quedará todo dispuesto para que, en su caso, podamos conectar con la captación de Arbón", algo que tiene que autorizar Cadasa, advierte el Alcalde. "Lo más importante es que acabaremos con los cortes de suministro por averías y con los problemas de turbidez; por eso será una medida efectiva para afrontar los problemas derivados de las riadas o lluvias torrenciales", añade.

Además, esta inversión que tendrá que hacer la próxima adjudicataria del servicio de aguas municipales "garantizará la presión en los lugares donde doblan la población durante el verano". "Si se mantiene el nivel de construcción actual, en 10 o 15 años, con la red que tenemos, no tendríamos capacidad", señala Pérez, quien cree oportuno destacar que "este gobierno está trabajando para evitar contratiempos en el futuro".

El contrato de aguas del Ayuntamiento de Valdés se prevé licitar el próximo diciembre de 2025 para que estas obras "tan necesarias empiecen tras toda la tramitación, a mediados de 2027", estima el alcalde.