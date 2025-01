Tineo exige al Principado "medidas razonables" ante la tuberculosis

El Pleno del Ayuntamiento de Tineo aprobó ayer, con los votos favorables de PP, Vox e IU y con el PSOE en contra, una declaración institucional en defensa del sector primario a raíz de la crisis de la tuberculosis bovina, con varias explotaciones afectadas en el concejo. En el documento se pide la flexibilización de las medidas que está poniendo en marcha la Administración regional para frenar su expansión. El debate se alargó durante una hora. La alcaldesa, Montse Fernández, realizó una intensa defensa del sector ganadero y mantuvo un acalorado choaque con el portavoz socialista, el exalcalde José Ramón Feito, al que le acabó retirando la posibilidad de seguir interviniendo, lo que provocó que el socialista hiciese ademán de irse, levantándose de la silla.

La declaración, para la que los socialistas pidieron varias modificaciones al considerar que las peticiones que traslada "no se pueden llevar a cabo porque, tal y como se plantean, no cumpliría la ley". Y que no se tuvieron en cuenta, comienza exigiendo que se recupere el protocolo de flexibilización en el concejo de Tineo. También se pide que, en caso de tener que sacrificar animales de una explotación ganadera, se abone el importe del animal el mismo día de su sacrificio, que se defina cuál es el origen de la situación epidemiológica en Tineo y se dispongan medidas urgentes para atajar esta problemática.

En este sentido, se añade que, si el foco está en la fauna salvaje, la Consejería de Medio Rural debe encargarse de establecer un protocolo de captura y análisis de toda la fauna salvaje y se sacrifiquen los infectados con el objetivo de erradicar la tuberculosis de los montes. También, añade que la Consejería, principal responsable de la sanidad animal en toda Asturias, se haga cargo del coste de la recogida de las vísceras de la fauna salvaje.

La Alcaldesa aprovechó su intervención para explicar cómo se desarrollaron las comunicaciones con la Consejería desde que el pasado 12 de diciembre se les informó que se iba a implantar un nuevo protocolo de control de tuberculosis al haber dado positivo en los análisis dos jabalíes en el concejo, "pero no me dan ningún dato de ganaderías", matizó Fernández. La idea era mantener una nueva reunión el 3 de enero con ganaderos y cazadores, que se canceló. "Esos días, empezamos a saber por los ganaderos que tenían saneamiento, que primero se les iba a hacer la comparada en 40 días, pero que a las dos horas se cambió el protocolo y, de fin de semana se les llama para decirles que se va a matar a las vacas directamente", expuso la Alcaldesa, que añadió que fue a raíz de estos cambios cuando decidió denunciar la situación públicamente, comenzando así un cruce de declaraciones y acusaciones que se alarga ya casi dos semanas.

La concejala socialista Araceli Herrero, médica de profesión, intervino en el Pleno para explicar cuándo se considera, tanto en personas como en animales, que están desarrollando la enfermedad y quiso aclarar que "cuando hay un caso dudoso pero presenta algún síntoma se considera positivo aunque no haya reaccionado, incluso si la biopsia no da positivo, es una enfermedad de desarrollo muy lento". Algo que cree que en la multitudinaria reunión convocada por la consejería el lunes en Tineo "no se respondió claramente y generó mucha confusión". Ante esta situación, ella puso sobre la mesa la necesidad solicitar ayudas para los ganaderos.

Una propuesta que la alcaldesa, que también es ganadera, rechazó de plano: "Los ganaderos estamos de ayudas hasta el moño, queremos poder vivir de nuestros animales, no queremos ayudas. Lo que queremos es que nos dejen trabajar". n