"Indignación" en Paredes (Valdés) por el mal estado del tramo de las Hoces del Esva que discurre por Tineo

La asociación de vecinos del Valle de Paredes exige una pronta solución para el tramo tinetense de la ruta las Hoces del Esva. La presidenta, Marisa García asegura que este recorrido es "intransitable y peligroso". García alertó de la situación después de reunirse en dos ocasiones con sendos gobiernos de Tineo, "hace años con el exalcalde, José Manuel Feito, y ahora con Montserrat Fernández", aunque sin éxito. "Es decir, que en años no vimos cambios y los turistas se quejan en Paredes", expone la presidente del colectivo. El tramo, dice, tiene varios defectos: tablas sueltas, escaleras rotas...

"Todo perfecto para que tengamos un disgusto", añade la líder vecinal. Desde el colectivo aseguran que ha habido muchas quejas y matizan que la ruta de las Hoces del Esva "es uno de los mejores recursos del Valle de Paredes". "Por eso su cierre, aunque no sea oficial, nos afecta: afecta a los turistas y también a los vecinos y a los negocios", expone García. El colectivo advierte de que la ruta tiene catalogación de PR-1 y PR-2, es decir, sendero debidamente señalizado y balizado, "pero en su estado no se nota". "Nos preocupa mucho esta situación porque pasan años y no se hace nada", añade García.

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, advierte de que la obra está prevista en el Plan de Sostenibilidad Turística. "Somos conocedores y vamos a intentar solucionarlo con la mayor brevedad posible", añade Fernández. El Ayuntamiento de Valdés sí mantiene en buen estado el tramo de su competencia. El Alcalde, Óscar Pérez, señala que "las infraestructuras municipales en Paredes que hacen frontera con Tineo están en buenas condiciones. Tanto la senda en su tramo valdesano como el vial por Ovienes está en situación óptima".