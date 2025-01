Un cuadro que cuenta mucho en Vegadeo: la obra de arte que luce en los pasillos del Jovellanos

El proyecto "Hipatia" no hace más que dar alegrías al colegio Jovellanos de Vegadeo. Bajo el lema "Construir lugares, habitar espacios y conectarlos a las personas" se están transformando las instalaciones educativas poniendo a la biblioteca en el centro de todo. La última novedad, es un cuadro de grandes dimensiones que ocupa un espacio de tránsito como es la escalera del centro y que invita a leer, pero, también, a la reflexión.

Su creador es Miguel Remior, un pintor aficionado que, hasta el curso pasado tenía una hija en el centro. Precisamente ella, Leila, es la protagonista de esta obra de 1,80 metros de alto y 1,20 de ancho. En primer término sale ella con un libro abierto de par en par y, sobre su cabeza, crece un mundo imaginario. "La idea es invitar a dejar volar la imaginación. Quise hacer una reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres y representé el machismo con forma de dragón. Evidentemente, cada uno puede hacer su propia interpretación", señala Remior, que ya en 2023 colaboró con la biblioteca del instituto Elisa y Luis Villamil creando un singular mural en la puerta de acceso.

El autor dice que precisamente la idea que plasmó en este cuadro donado al centro fue la que primero planteó para la puerta del instituto. No encajó y el proyecto quedó en un cajón hasta que el Jovellanos le pidió colaboración. La obra está hecha con diferentes técnicas, desde carboncillo para realizar el dibujo a aerografía para algunos detalles. "Uso la técnica que mejor se adapta a cada parte de la obra", apunta Remior. Su hija Leila es la primera encantada con que esta obra cuelgue del que fue su colegio: "Le ha hecho mucha ilusión". La directora del centro, Ana Longarela, expresa a Remior el agradecimiento del centro por esta obra, que conecta además con la galería de arte que el Jovellanos tiene en las paredes de la primera planta.

La docente Lucía Vila, que coordinó el inicio de Hipatia, deja claro que dentro del proyecto de escuela activa del Jovellanos quieren animar a las familias a participar en el día a día del centro. "La hija de Miguel siempre decía que su padre pintaba y que a lo mejor le podía decir que hiciera algo para el cole, así que no le dijimos que no", cuenta Vila. Primero se pensó en decorar la puerta de la biblioteca, pero no se prestaba, así que se optó por la ubicación actual. "Miguel tuvo libertad absoluta e hizo una obra preciosa en la que se ve cómo la lectura sumerge en un mundo de caballerías y letras. Es todo acertado, hasta los colores violáceos que vinculan a la igualdad", señala Vila, que da cuenta del interés que está despertando el trabajo en el centro. Además, subraya el hecho de que una familia de una exalumna deje huella en el centro: "Es importante que los alumnos sepan que pueden volver y que esta es su casa".