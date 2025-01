Hablan las gijonesas que quedaron atrapadas por un árbol caído en Valdés: "Pasamos mucho miedo"

Laura Rodríguez y Melani San Martín no imaginaban que un fin de semana de celebración en La Rebollada (Tineo) acabaría en, casi, sendos ataques de pánico. Las dos gijonesas fueron auxiliadas por tres voluntarios de Protección Civil de Valdés tras verse "atrapadas" en un camino de este concejo que linda con Tineo: no podían circular en el sentido de la marcha porque habían caído árboles grandes a la carretera y tampoco podían dar la vuelta porque la vía era demasiado estrecha. "Se notaba que estaba poco transitada y al ser de noche tampoco tampoco veía factible dar marcha atrás", cuenta Melani San Martín a este diario.

Todo empezó cuando Melani, profesora interina en San Antolín de Ibias, decidió ir desde Tineo a dormir a casa de sus padres, a Gijón, y no en su vivienda alquilada de San Antolín para evitar el paso por el puerto del Pozo de las Mujeres Muertas. Las otras dos opciones que le ofrecían para llegar a la capital de Ibias tampoco eran confiables: una por el puerto del Connio y otra por un trayecto que alargaba en 40 minutos el camino a su casa. Al final, "decidí ir a Gijón, dormir allí y después volver el lunes a San Antolín", relata. Fue una decisión buena y mala. Depende de cómo se mire. A media tarde iniciaron el viaje con el navegador. El GPS llevó a las gijonesas "por el camino más corto, pero no por el más seguro." Es la lección que sacan de una experiencia que a la postre les resultó traumática. "Al final, si vas a circular por esos caminos, porque son caminos, más vale hacer trayectos más largos", apunta Melani San Martín a LA NUEVA ESPAÑA.

Árboles que impedían el paso del turismo de las jóvenes. / R. A. S.

En medio de la noche, con viento y amenaza de tormenta, en una carretera que más bien parecía una caleya, ambas amigas decidieron llamar al 112 cuando vieron que un árbol caído impedía su paso. No les gustó mucho, dicen, la atención que les ofreció el servicio público de Emergencias, "aunque reconocemos que es un servicio vital e importantísimo, pero no nos sentimos arropadas". Ellas no podían dar las coordenadas, no sabián dónde estaban y tampoco el nombre de la población más cercana, lo que también dificultaba la labor del 112. "Finalmente, caminamos un poco y vimos el letrero de Villagermonde", explican.

Vieron también la luz. Volvieron a llamar al 112, que movilizó a Protección Civil de Valdés, que acudió rápido y con tres voluntarios. "Nos dieron mucha tranquilidad y eso era precisamente lo que necesitábamos en un momento así", cuenta Melani San Martín. "Sentimos algo más de calma", agrega.

Los voluntarios Manuel Crespo y Pío Francioni, capitaneados por Amador Rodríguez, no dejaron de tener contacto telefónico con las jóvenes. Su búsqueda no resultó, en todo caso, fácil porque tampoco Protección Civil de Valdes halló a la primera el punto exacto donde el turismo de Melani San Martín había quedado atrapado en mitad del temporal. Finalmente, los cinco se encontraron.

"Es difícil expresar lo que sientes en este momento; sé que pasamos mucho miedo pero somos amigas desde los tres años, nos conocemos y eso fue de gran ayuda", añade la gijonesa. Los voluntarios tardaron 40 minutos en llegar. "Esperamos tiempo, pero sabíamos que nos estaban buscando y eso nos tranquilizó mucho", dice.

Amador Rodríguez, Manuel Crespo y Pío Francioni cortaron los árboles que dificultaban el paso con una motosierra y más tarde retiraron con la ayuda de las mismas personas que pedían auxilio el material de la carretera. Las jóvenes llegaron a Gijón a las diez y media de la noche. Agradecerán la ayuda "de por vida".