Malestar entre la plantilla de la escuela de bebés de Vegadeo, que sigue sin dirección desde principio de curso

La escuela de bebés "Piyaván", de Vegadeo, sigue viviendo una situación atípica al no tener una persona que oficialmente se ocupe de la dirección del centro, con una treintena de usuarios. Tras la baja de la titular de este puesto, el pasado julio, las tareas de dirección se asumen desde el consistorio pero, según las familias y las profesionales, hay muchas carencias en la gestión. La situación repercute no solo en la saturación de la plantilla, sino en que se hayan dejado de hacer actividades como la visita de los Reyes Magos.

Una de las familias afectadas cuenta su caso. Tiene un alumno en el centro y su hermano pendiente de entrar en marzo. "Antes llevabas directamente los papeles al centro, ahora los llevas al Ayuntamiento, pero no me dan una respuesta clara de si tengo plaza o no, porque para que el crío entre hace falta reorganizar los grupos", lamenta la madre de los pequeños, que se queja del desorden organizativo y de que se pierdan actividades habituales en el centro.

"Seguimos igual", lamentan las trabajadoras, desbordadas por esta situación y por tener que asumir labores que no son de su competencia. "Tenemos más trabajo, nos ocupamos de resolver los problemas, de reorganizarnos si hay alguna falta, del control de los suministros, pero hay muchos niños y no llegamos a todo y tampoco es nuestra responsabilidad. Hace falta una persona que se ocupe de la labor de dirección", señalan, al tiempo que lamentan que ni el Ayuntamiento de Vegadeo, ni Educación hayan respondido a los escritos de queja remitidos por las familias para que se solucione esta situación.

Las profesionales tienen claro que la solución pasa por que se asigne a una persona a la plaza de dirección, pero, como figura en el convenio, ven importante que sea una persona dependiente de la Consejería de Educación. Así era en el pasado, cuando Vegadeo compartía dirección con los centros de Navia y Luarca. Sin embargo, en los últimos años se optó por que una de las trabajadoras asumiera esta función, recibiendo un plus económico por ello. El problema llegó al quedarse de baja la trabajadora que hacía de directora. Al no existir puesto de dirección como tal, el Ayuntamiento cubrió la baja de la educadora y ofreció el puesto de directora a las trabajadoras, sin embargo nadie ha querido asumir esta tarea. Así las cosas, el Ayuntamiento en coordinación con la Consejería asume esta labor, puesto que este centro aún no está adherido a la red "Les Escuelines/ As Escolías" y sigue dependiendo del consistorio.