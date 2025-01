Protección Civil para los pies a "Herminia": el exitoso recate de dos personas atrapadas en plena borrasca en una pista rural de Valdés

Amador Suárez cuenta la historia tranquilo, con esa serenidad que tal vez no tenían las personas que el pasado domingo salvó de pasar una mala noche. El voluntario, que dirige Protección Civil de Valdés, se encontraba de servicio en prevención de la llegada de la borrasca "Herminia". Él y sus compañeros habían pasado todo el día "de aquí para allá", cortando árboles que entorpecían el paso por caminos de Valdés. Sin embargo, a las ocho de la tarde, algo más urgente "nos movilizó". Habla en plural porque junto a él estaban los también voluntarios de Protección Civil Manuel Crespo y Pío Francioni.

El equipo recibió una llamada del 112. Al parecer, dos gijonesas se encontraban "atrapadas" en un camino de Valdés que no conocían, "sin poder pasar por culpa de los árboles que estaban en medio de la vía y sin poder dar la vuelta porque el camino era muy estrecho".

El coche 4x4 de Protección Civil puso los rotativos luminosos. "Fuimos lanzados para el lugar que nos indicaron", cuenta Amador Suárez. En el camino hubo contratiempos. Las coordenadas facilitadas no eran las correctas. El GPS les llevó a un lugar en el que no había nadie: "Arriba, abajo; aquí, allá. Nada". Llamaron al 112 para poder hablar directamente con las dos gijonesas que esperaban la ayuda: "Por fortuna, estábamos cerca". Las mujeres no conocían la zona, cerca de Villagermonde. Habían pasado un fin de semana en una casa rural de La Rebollada. Al volver, "intentando llegar a la carretera nacional 634, el navegador las desvío por alguna razón por este camino", detalla Suárez.

Una vez que llegó el auxilio, lo primero que hicieron los miembros de Protección Civil fue "calmar" a las mujeres. "Se notaba que habían pasado miedo", dice el voluntario. Además, la meteorología y la noche no acompañaban. Una vez cortados los árboles con motosierras, los dos vehículos –primero el de las mujeres y después el de Protección Civil– siguieron el camino hasta llegar a El Pontigón. En este pueblo ya pudieron incorporarse a la N-634. Esta vez, primero el 4x4 de Protección Civil y después, el turismo de las gijonesas. "Estamos acostumbrados a los temporales, pero cuando hay personas pasándolo mal, es otra cosa", apunta Amador Suárez, ya disponible para el siguiente servicio. n