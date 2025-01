Revuelta en un municipio asturiano: por qué Broncano quiere fichar a un funcionario

Una llamada precipitó la celebración en el Ayuntamiento de Valdés (Asturias). Si bien, el luarqués Luis Fernando Méndez del Río-Miranda, más conocido como "Laurido", no tiene decidido si acudirá al programa al que está invitado: "La Revuelta" de Televisión Española, presentado por el popular David Broncano y dirigido por Ricardo Castella y Jorge Ponce. "Laurido", como cariñosa y popularmente se conoce a este valdesano, cumplirá este 1 de febrero 50 años como funcionario y se cree que es el más antiguo de España.

El luarqués contó a LA NUEVA ESPAÑA el pasado 19 de enero su historia: cómo y por qué empezó a trabajar con 14 años. Pero no sabe si cogerá el vuelo a la capital para sentarse en el teatro del centro de Madrid donde se graba el popular programa y volver a contar su historia. "No lo tengo claro", advierte a este diario, tras comprobar cómo es el formato televisivo y su estilo desenfadado, con bromas en la que no sabe cómo encajará por su propia personalidad.

Lo cierto es que la llamada de "La Revuelta" de TVE ha generado eso, todo un revuelo, en el Ayuntamiento de Valdés. Los compañeros de mesa y Casa Consistorial animan a "Laurido" a aceptar la invitación, mientras desde el equipo de gobierno municipal una concejala, Clara García, se muestra dispuesta a acompañarle a la capital de España. También el edil de Turismo, Ismael González, cree que es "una oportunidad" para poner en el mapa a Luarca y hacer promoción del concejo.

"Laurido", en el Ayuntamiento de Valdés. / A. M. S.

De padre valdesano y madre veigueña, Luis empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Valdés siendo un adolescente. Compaginaba sus tareas municipales con los estudios. La repentina marcha del conserje, una decisión del entonces alcalde, Román Suárez Blanco, y una propuesta de su padre, entonces policía municipal, precipitó la entrada de "Laurido", con 14 años, en la empresa en la que ahora se jubilará. "Me dicen que soy el número uno de esta casa por mi antigüedad, yo siempre digo que soy dos: antes está el alcalde", contó en la entrevista que ofreció a este medio de comunicación el pasado enero, donde relató su trayectoria y su pasión por su forma de vida: tranquila.

Querido y conocido por su talante conciliador, fue trabajador del Ayuntamiento de Valdés con los alcaldes Román Suárez Blanco (quien le contrató), Delfín Blanco, Joaquín Morilla, Jesús Landeira, Juan Fernández Pereiro, José Modesto Vallejo, Simón Guardado y ahora Óscar Pérez.

En la actualidad, es jefe del departamento de Personal. Hace las nóminas y tiene "mucho trabajo", razón por la que, en caso de aceptar la propuesta de "La Revuelta", el programa tendrá que esperar: "Sería a partir del martes", expresa tajante. En el Ayuntamiento esperan, con suspense, la decisión final. Y muchos desean que Laurido pasee el nombre del municipio asturiano por un programa televisivo de tanto éxito.

"Laurido" se jubilará el mayo, coincidiendo con la celebración de sus 65 años, y algunos compañeros creen que el Ministerio de Trabajo debería fijarse en su larga y especial trayectoria, "de premio o medalla". Y en su largo compromiso con la administración pública.

Una historia que ha atraído la mirada del programa de David Broncano, que creen que es merecedora de ser contada en el prime time televisivo. La incógnita a despejar es si Laurido se animará finalmente a aceptar la invitiación de La Revuelta. La pelota está en su tejado.