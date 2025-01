Tineo inicia una recogida de firmas para introducir cambios en la gestión de tuberculosis bovina en el concejo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tineo, compuesto por PP y Vox, impulsa una recogida de firmas con la que buscan recabar el apoyo ciudadano para exigir al Gobierno del Principado que incorpore sus peticiones para hacer frente al brote de tuberculosis que afecta al concejo. Incluyen en la propuesta tres reclamaciones, la principal es que los animales que reaccionen a la prueba simple de la tuberculina tengan la posibilidad de someterse a la prueba comparada para descartar que la reacción se deba a la aviar. Solicitan además el pago inmediato del animal tras el sacrificio y marcan el plazo máximo en 30 días. Por último, incluyen que los baremos de compensación estén actualizados con los precios de mercado, teniendo en cuenta la genética y la edad del animal sacrificado.

La iniciativa del gobierno local de Tineo surge tras la celebración del pleno extraordinario en la Junta General del Principado este miércoles, a petición de PP y Vox, en la que se abordó la situación sanitaria en las ganaderías del concejo. Unas explicaciones que no convencieron al equipo de gobierno y la alcaldesa, Montse Fernández, prefirió no entrar a valorar, aunque sí mostró su malestar “porque es evidente que a los ganaderos y a todos los tinetenses se nos está tratando de manera despectiva desde ciertos partidos políticos y se está condenando a todo un concejo basándose en datos que consideramos que ni son fiables ni reales”.

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tineo. / D. Álvarez

La alcaldesa de Tineo expone que no entiende por qué en el concejo se “están imponiendo las medidas más duras posibles” cuando bajo su punto de vista “se puede aplicar la ley pactada con el Ministerio de otra manera mucho menos restrictiva”. Añade además que “este problema no es exclusivo de nuestro concejo: ya afecta o afectará a municipios vecinos y lo que no queremos es que esto sea una excusa para cerrar ni para sitiar Tineo”.

En este sentido, Fernández criticó la falta de control sobre la fauna salvaje, y señaló que su papel en la transmisión de la enfermedad no está siendo abordado con la misma rigurosidad que se está haciendo en la ganadería. “El mismo control que se hace a las ganaderías tinetenses debería aplicarse a la fauna salvaje, y no se está haciendo. Si la culpa es de la fauna salvaje, la Consejería de Medio rural tiene toda la competencia para actuar. Que lo haga y que no traslade el problema a los cazadores, al ayuntamiento o a los ganaderos”, declaró y recalcó que la situación que se está dando en la actualidad “es consecuencia de 40 años de inacción en el control de la fauna, en los que sí se ha controlado a los ganaderos con saneamientos y vemos que no ha servido para absolutamente nada”.

El teniente de alcalde, Sergio Martínez (Vox), reclama que se aplique el protocolo tal y como se hace en el resto de comunidades autónomas donde asegura que “unicamente se endurecen en explotaciones concretas, pero nunca viene contemplado que se haga por concejos, aquí loque tenemos una división puramente de mapa político”.

La alcaldesa Montse Fernández, reparte las hojas de firmas entre los asistentes a la rueda de prensa. / D. Álvarez

Martínez también hace hincapié en que las indemnizaciones que reciban los ganaderos deberían estar excluidas del pago de impuestos. “Además del pago inmediato, solicitamos que las indemnizaciones sean excluidas de gravámenes, porque te dan un valor ínfimo por el animal, te lo pagan tarde y luego se lo vuelven a llevar a través de Hacienda”, denuncia. “Vamos a agotar todos los cauces legales y administrativos, que no pongan excusas, porque defenderemos la ganadería hasta el final”.

En cuanto a la iniciativa de recoger firmas, Fernández anuncia que van a solicitar colaboración a los municipios colindantes para llevarla a cabo durante los próximos 15 días. Los papeles para firmar se podrán encontrar en la oficina del registro del ayuntamiento y aparte los repartirán entre comercios y bares del concejo, asimismo los harán llegar a los pueblos a través de los alcaldes de barrio.

Una vez recogidas, las firmas se entregarán al Gobierno del Principado. El equipo de gobierno advierte que si no son escuchadas sus peticiones “seguiremos insistiendo y reivindicando lo que consideremos justo, porque se está culpando al sector ganadero tinetense de algo que no es su responsabilidad”.