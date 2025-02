"Jarrio no se cierra, y se sumarán médicos", promete la consejera de Salud

Unos lo fían, casi todo, a la escasez de profesionales médicos (a causa de las políticas del PP, que redujeron las plazas de MIR) y otros a la falta de incentivos o esfuerzos reales del ejecutivo autonómico socialista por hacer que los médicos ¡elijan venir a Jarrio. En cualquier caso, donde todos están de acuerdo es en que la situación que atraviesa el hospital comarcal de Jarrio es, cuanto menos, complicada. Mejorable, fue la palabra que utilizó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ayer, en la reunión abierta, organizada por la Asociación Cultural Arcángel San Miguel de El Franco. Vecinos los había de todos los colores; regidores, desde Pesoz a Valdés, solo acudieron los socialistas, además del alcalde independiente de Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

Sobre el escenario del auditorio As Quintas, de La Caridad, y ante una importante multitud, Saavedra reconoció los problemas en el hospital comarcal, por ejemplo en cirugía general. "Ahora mismo solo hay un profesional, lo sabemos. El resto está en situación de incapacidad temporal, pero la idea es que la plantilla de siete quede completa. Mientras tanto, ante esta situación hacemos movilidades. Se ha hablado con todos los jefes de las áreas y se ha llegado a un acuerdo de movilidad que sigue manteniendo consultas, quirófanos y guardias", aseguró la Consejera.

Además de la falta de profesionales, la reorganización de las áreas sanitarias, de ocho a tres, fue otro de los temas más debatidos. Y Saavedra fue tajante. "La sanidad no está en su mejor momento, hay desajustes, pero estamos mejorando. Y dentro de esas mejoras esta la reorganización del mapa sanitario. Es un instrumento de gestión, solo para la parte administrativa. No hablamos de la red asistencial. Será menos la gente que gestiona, pero no se van a cerrar centros ni significará un aumento del desplazamiento los pacientes", aseveró.

Como derecho básico, al hablar de sanidad hubo que hablar también de las mujeres que viven en el medio rural, con pocos recursos, de la falta de mejoras en infraestructuras viales y oferta de movilidad para llegar a los recursos sanitarios y hasta del reto demográfico, como señaló un representante de Forum Boal, asociación de ese municipio en el Consejo de Salud del Área Sanitaria I. También la sanidad privada, con la sombra de una clínica privada en construcción en La Colorada (Navia), salió a la palestra. "En emergencias, en procesos delicados, la sanidad privada no tiene nuestra tecnología ni nuestra manera de trabajar. Si alguien fuera a Estados Unidos y quisiera hacer un seguro con todo lo que ofrece el sistema sanitario público asturiano serían 80.000 euros al año", aseguró Saavedra, que llegó cargada de cifras.

Este año, se invertirán 600.000 euros para mejorar la hemodiálisis y para la obra del sistema eléctrico. En el presupuesto también figura la redacción del proyecto para la reorganización de la zona de consultas y mejoras de eficiencia energética en el centro de salud de Trevías, Villanueva de Oscos y Castropol.