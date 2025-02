Ordenación del territorio y turismo: el singular caso de Cudillero

Arturo Gutiérrez de Terán es arquitecto y técnico urbanista y fue consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Principado de Asturias.

Transferidas del Estado las competencias en Urbanismo y Ordenación del Territorio en 1981, cuando aún gobernaba la Preautonomía bajo la presidencia de Rafael Fernández, detectamos que, en 1982 y años siguientes, existía un pequeño presupuesto para el conjunto de la Comunidad Autónoma que provenía del departamento de Arquitectura, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Como la cantidad era escasa solo se podía repartir entre algunos ayuntamientos que precisaran gastos para pequeñas intervenciones, como arreglos parciales de plazas, calles, alumbrado,… cuestión que durante 1982 y 1983 se detectó la escasa utilidad de esas ayudas o remanentes presupuestarios y entonces, en 1984, se plantea al gobierno autónomo, ya presidido por Pedro de Silva, la conveniencia de que la totalidad de la subvención se usara para una actuación de mayor relevancia sobre un lugar específico, que sirviera para fortalecer algunas de las nuevas políticas regionales, como por ejemplo sucedía con el Turismo, disciplina emergente y entonces con escaso presupuesto para inversiones. Una manera de ampliarlo podría ser la concepción de proyectos de acción conjunta del gobierno: es decir, que provinieran de varias consejerías ante un objetivo común, como en este caso sería el turismo.

En este proceso constatamos que determinados lugares podrían ser bandera y reflejo de esa voluntad política, pero que la crisis de los setenta había golpeado y consecuentemente, desvirtuado importantes lugares con valores que podrían ser base de ese turismo aún ideal, pero se concebiría como complemento a la economía de base industrial que se encontraba en crisis profunda. Básicamente del carbón, el acero, los astilleros o la pesca y sus otras actividades económicas derivadas de esas tan básicas y reconocidas en nuestra región.

En ese proceso de reflexión consideramos que Cudillero era uno de los lugares en crisis con motivos suficientes para su análisis, dada la singular belleza y personalidad de ese rincón de nuestra costa. ¿Acaso podría ser valorada esta singular villa como uno de los efectos llamada, bajo el supuesto de una necesitada restauración y mejora? Pensamos que debería recuperar su actividad básica, la pesca, y a la vez complementarse con actuaciones necesarias para su economía y ser muestra de ese incipiente turismo que el presidente consideraba interesante para el futuro de Asturias.

En esos momentos, la villa era expresión evidente de la rapidez con la que podría deteriorarse y arruinarse un sitio único y de especial interés para ser más conocido y visitado. Se analizaron las circunstancias y posibilidades y se determinó que era necesario un nuevo acceso diferente al angosto proveniente de la parte alta, El Pito. También consideramos imprescindible una ampliación del puerto de mar y, así mismo, una política agresiva de restauración de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, rehabilitación de viviendas y edificios para usos hoteleros y otros complementarios de servicios y equipamientos.

Ese exigente objetivo tenía que coordinarse desde el Gobierno del Principado, determinándose que la Consejería de Ordenación del Territorio era la más adecuada para el desarrollo de esa compleja función coordinadora, consistente en recuperar un lugar de especial interés a base de acometer varias políticas sectoriales.

Así, la Consejería de Obras Públicas y Turismo, dirigida entonces por Pedro Piñera, proyectaría el nuevo acceso y la ampliación del Puerto marítimo; la Consejería de Administración Territorial programaría las acciones sobre infraestructuras de calles, abastecimientos y saneamiento; la Consejería de Salud, el Centro de Salud; la de Educación … y la de Ordenación territorial dispondría de una oficina "in situ" para llevar a cabo esa función coordinadora y añadida a las necesarias intervenciones sobre edificación y rehabilitación de viviendas (muchas de ellas abocadas a la ruina), a la vez que contribuiría al diseño de viales y a ejercer la tarea de coordinación con una visión de conjunto y claramente orientada a restaurar la imagen urbana del sitio, capaz de mostrarnos que el Turismo podría ser un claro complemento de las tradicionales políticas pesqueras, industriales, agrarias, de servicios y equipamientos dentro del conjunto regional.

Esa dirección y coordinación fue dirigida técnicamente por el arquitecto Joaquín Aranda, quien al poco tiempo fue elegido Decano del Colegio de Arquitectos de Asturias (COAA). Desde la Consejería de Ordenación del Territorio se coordinaba el conjunto de acciones sectoriales y consecuentemente se mantenían relaciones continuas y periódicas con el Arquitecto Coordinador antes citado, convirtiendo los objetivos políticos que se iban matizando a medida que las acciones técnicas iban profundizando en la ejecución del Proyecto.

Desde la óptica municipal la reacción inicial fue magníficamente acogida, y se puso de manifiesto desde el primer día en que fue anunciada por mí en la sede de la Consejería al alcalde del PP, José Manuel Pérez Marqués. Nunca cambió esta excelente relación, ni disminuyó la cooperación, pues una idea esencial era la de priorizar acciones y en ese proceso, la opinión técnica e informativa proveniente del Ayuntamiento siempre se mantuvo abierta y en línea de continuidad.

Fue el nuevo alcalde, desde 1987, quien recibió el Proyecto en marcha y a punto después de su lanzamiento. A veces se imponían determinados criterios determinantes para la finalidad del Proyecto, sobre otros más difíciles de asimilar por algunos ciudadanos o incluso concejales.

La construcción del nuevo acceso bordeando la villa hasta un nuevo lugar complementario a las eventuales necesidades de la comentada ampliación del Puerto, y dadas las peculiares características de la configuración de la villa, hizo pensar en la bondad de reducir el tráfico rodado a las necesidades exclusivas de sus habitantes, pero no de sus visitantes, lo que forzó a la limitación de acceso rodado desde el nuevo aparcamiento que se creó, situado en torno al nuevo Puerto, a unos 800 metros de la plaza central del "anfiteatro" que configura la villa. Naturalmente, la iniciativa creó debates entre la población, pero el nuevo Alcalde, Francisco González Méndez, resultó decisivo en la aceptación del nuevo aparcamiento y sus efectos consiguientes.

No hemos de olvidar que, además de ese acceso por los vecinos, continuaba siendo accesible por la parte tradicional de El Pito, "La Cai" para los vecinos, aquellos que a determinadas horas del día sabían que disponían de pequeños lugares de aparcamiento público, so pena de atravesar la villa para aparcar en el nuevo aparcamiento y regresar caminando.

En la Plaza ya solo existían dos bares abiertos y escasa oferta de restaurantes en el conjunto urbano. El tono gris del ambiente se trasladaba a los edificios, cuya imagen daba a entender una despreocupación "forzada" del cuidado de las fachadas y del pavimento de la plaza.

El resto de las casas que "configuran" el "circo" de modo escalonado, mostraban deterioro y falta de atención en el mantenimiento y bastantes de ellas estaban vacías. Existía cierta amplitud de cubiertas o tejados en mal estado y algunas de ellas tenían importantes defectos estructurales y, asimismo, existía un déficit de cuartos de baño o aseo en bastantes de las viviendas existentes. La sensación de decadencia se había acelerado en los últimos diez años aproximadamente.

El estado de las calles y caminos interiores, tan característicos del modelo urbanístico que conformaba el "circo", se encontraban en claro deterioro por falta de mantenimiento durante decenios, sumando la presencia de vehículos circulando y aparcando, lo que debilitaba decididamente el atractivo que otrora tuvo la villa.

Si no se diseñaba un Plan de Acción completo por iniciativa pública, ese espectacular y único conjunto urbano hubiese resultado imposible de rehabilitar solo por los particulares y el Cudillero de hoy que tanto atractivo provoca, tal vez no hubiera existido. Pero un análisis técnico global permitió confirmar que, siguiendo los mismos criterios que en otros lugares de la región, la rehabilitación era posible combinando la acción pública presupuestaria con los costes que debieran corresponder a los propietarios, aunque el ritmo y los criterios globales hubieran sido otros o no sería seguro que se construyese la nueva carretera de acceso ni el nuevo puerto...ni coordinación entre distintas administraciones…

La Acción Pública era esencial para dirigir y programar un Plan de Intervención y a plazo limitado en el tiempo. Naturalmente, la coordinación entre distintos departamentos de distintas consejería debería basarse en el principio de coordinación interadministrativa, tanto en las previsiones presupuestarias como en la ejecución de las obras; pues la intervención se preveía global sobre el conjunto urbano.

Convendría destacar la debilidad del acceso rodado desde El Pito, la parte alta de la villa, debido a su estrechez y al aumento acelerado de la presencia del vehículo, del mismo modo el puerto pesquero era en exceso pequeño en función de una demanda real que a lo largo del tiempo fue ‘in crescendo’, superando esa demanda el territorio regional al ampliarse a las grandes ciudades, como Barcelona y Madrid. Aquella buena situación no pudo crecer y ampliar sus expectativas, además de los efectos de la crisis económica global y privada del petróleo durante la década de los años setenta. A todo ello se unía el silencio proveniente del gobierno, lo que dificultaba a los pequeños empresarios la toma de decisiones. La ausencia de información fue determinante para el conjunto del país, pero hubo sitios más afectados que otros, independientemente de los valores añadidos que un lugar como Cudillero disponía a través de la especial arquitectura y singular urbanismo.

¿Estaríamos a tiempo de corregir la tendencia incorporando el turismo como complemento económico a la exclusividad de la pesca? Ese era el reto y la razón esencial que justificó una acción de gobierno extraordinaria. Si era posible intervenir en un lugar tan complejo, será también posible un sumatorio de acciones públicas y privadas en otros lugares de la región. Hay que recordar que en fechas coincidentes se había actuado en Taramundi y Salas. Eran los principios de las políticas del Turismo tan señalados y defendidos por el presidente De Silva.

El resultado final no apareció de repente, y a mi juicio la aportación municipal con su alcalde a la cabeza desde 1987 fue decisiva para la gestión de ese Plan de Acción. Sus decididas actuaciones y su colaboración con las impulsadas por el Gobierno autonómico fueron muy importantes y, a mi juicio, superaron las expectativas originalmente concebidas, por nosotros desde el Principado. Posteriormente, tras varios mandatos por mayoría absoluta, tal vez dominado por el éxito social y económico al que llevó al concejo, la sociedad local y determinadas políticas que culminaban en demandas edificatorias, tropezaban, eventualmente, con alguna de las normas que procuraban el ordenamiento urbanístico y la seguridad jurídica.

Afrontar el crecimiento relativamente rápido que se demandaba, también sometió a las autoridades local y regional a interpretaciones diversas de algunas de las determinaciones urbanísticas, que varias de ellas terminaban en contenciosos administrativos que ensombrecían el ambiente general, hasta que las elecciones de 2012 forzaron a una nueva alcaldía.

Las acciones urbanísticas y de base territorial se complementaron, inevitablemente, con nuevas demandas de interés general, como era la salud, la educación, el deporte, entre otros equipamientos que exigían unos nuevos criterios urbanísticos. Cudillero necesitaba salir del entorno del puerto pesquero y se veía impelido a ocupar nuevos terrenos en la parte alta y plana de la villa. Más tarde, la crisis de 2008 resultó determinante para evitar ese crecimiento urbano hasta entonces justificadamente demandado. Allí se ejecutan instalaciones deportivas -nuevo campo de fútbol, polideportivo amplio y piscina municipal (que no llegó a realizarse) se construyeron. Un Plan Parcial residencial, aunque aprobado no se pudo ejecutar.

Quisiera resaltar el interés por construir un magnífico campo de golf por parte de una empresa norteamericana, Landmark, que ocuparía parte de los terrenos que configura la planicie en torno al Cabo Vidio. Los empresarios habían estudiado técnica y económicamente las posibilidades de desarrollar el ‘mejor’ campo de golf de Europa, en condiciones especiales para la contratación de mano de obra local, formación para el juego del golf, y otras interesantes aportaciones para dar vida a algunos de los núcleos rurales alejados de la costa y que ya habían comenzado con el abandono de sus originales habitantes, dadas las dificultades del modelo agrario que se pergeñaba y que era ajeno al que se basaba en la historia. Landmark, la empresa norteamericana, que había sido reconocida con el Premio europeo de Medio Ambiente por una actuación en Irlanda, quería aprovechar casas vacías para los servicios de hostelería que iban a complementar la actividad del golf. Ese nuevo aprovechamiento de nuestras viejas y vacías casas en nuestras viejas aldeas hubiera sido una actuación primigenia como modo de restaurar parte de nuestro campo.

El objetivo político relacionado directamente con el turismo y la ordenación territorial lo considero cumplido. El proyecto de investigación sobre las posibilidades de que la Acción Pública pueda ser motor de una determinada política, en este caso lo turístico, lo veo absolutamente imprescindible para romper con una determinada inercia económica-empresarial, y sin embargo parece necesario encontrar alternativas.

Cudillero fue una experiencia, tal vez poco conocida como tal, que sirvió para crear y complementar la oferta turística en la región y podríamos considerarlo como un ejemplo paradigmático cuando se busca el cambio. Pero cabría preguntarse si, además de los beneficios para el propio Cudillero, hemos acertado tratando que fuera, como modelo, un modelo a seguir. Pienso que sí, vistos los resultados.

