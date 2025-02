"La mina de Tapia no es estratégica", avisa la plataforma vecinal "Oro No"

La decisión de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico, promotora de la mina de oro de Salave, de acogerse a la recientemente aprobada ley de proyectos de interés estratégico no ha sorprendido en Tapia. No obstante, tanto los partidos políticos como los vecinos que se oponen al proyecto dejan claro que el hecho de que la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico tramite la solicitud de la minera no quiere decir que vaya a ser aprobada finalmente.

El alcalde de Tapia, el popular Pedro Fernández, se muestra cauto sobre el asunto y deja claro que es el Principado quien debe pronunciarse y dar explicaciones a la ciudadanía, pues el Ayuntamiento ya tomó las decisiones de su competencia. Cabe recordar que el pasado diciembre, el Pleno informó desfavorablemente a la modificación del planeamiento propuesta por EMC para dar cabida a su proyecto minero.

Por su parte, la portavoz socialista y líder de la oposición, la exalcaldesa Ana Vigón, expone que "el derecho a solicitar y tramitar no implica una resolución favorable". Desde el gobierno y desde la oposición, el grupo socialista ya se ha pronunciado respecto a este proyecto. Nuestra posición no ha variado y abogamos por defender a los sectores productivos existentes en el concejo", deja claro Vigón, que desde el principio mostró una postura contraria al proyecto.

Sobre la tramitación en marcha, la socialista deja claro que la formalmente denominada Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER) establece que cuando el proyecto presentado sea disconforme con la ordenación territorial o urbanística en vigor, que, añade, "es el caso de Tapia de Casariego", el proyecto se someterá a información pública por un plazo de veinte días. Por último, si el Ayuntamiento formula su oposición al mismo, se solicita informe a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. "Vayamos paso a paso", añade Vigón.

La plataforma vecinal Oro No, que canaliza la oposición al proyecto minero, indica que no les sorprende "en absoluto" la decisión de EMC de acogerse a esta ley y exige al Principado "que asuma su responsabilidad y defienda los intereses de sus ciudadanos, que ya se han expresado en numerosas ocasiones contra este proyecto".

"En cualquier caso, confiamos en que este proyecto no se apruebe, ni siquiera al amparo de esta ley, entre otras cosas, porque eso sería retorcer completamente el espíritu de la propia ley. Este es un proyecto que supondría la destrucción de una amplia zona de Asturias y que no tiene nada de estratégico", señalan responsables del colectivo vecinal. Oro No deja claro que se mantendrá "vigilante" ante esta tramitación.

Una visión radicalmente opuesta es la que mantiene la Asociación por la reindustrialización del Occidente (Idoa), que agrupa a las personas favorables al proyecto minero de Tapia. "Ojalá está ley sirva para que se valore y reconozca la importancia del proyecto de Salave para Tapia y Asturias sin demagogias, ni falsas alegaciones", señalan desde Idoa, que aplaude la noticia, al tiempo que lamenta que el alcalde de Tapia "no haya hecho más mentirnos y dar excusas baratas" sobre la tramitación del proyecto.

"Es increíble que Tapia rechace el único proyecto que tiene sobre la mesa y no quiera un mejor futuro con industria como tienen los municipios vecinos", añade el colectivo, que opina que "hay muchísima gente a favor" del proyecto, pero "se callan para evitar problemas".