El Área Sanitaria I incorpora dos pediatras y un cirujano de los dos que faltan por cubrir en el hospital de Jarrio

El Área Sanitaria I, la del Noroccidente, ha incorporado tres nuevos profesionales: dos pediatras para los centros de salud de Tapia y Navia y un cirujano para el hospital de Jarrio. Son facultativos muy necesarios dada la frágil situación de la atención pediátrica en los centros de salud de la zona y la escasez de personal del área de Cirugía del centro hospitalario coañés, con un único médico en activo de los siete que figuran en la plantilla.

El cirujano que ayer tomó posesión de la plaza cubre una de las dos vacantes del hospital en el servicio de Cirugía. Cabe recordar que en estos momentos Jarrio cuenta con un único profesional en activo en esta área, ya que a las citadas dos vacantes se suma la baja de cuatro profesionales. Responsables de Salud explicaron a este periódico recientemente que se trata de una situación "coyuntural" y que se está desplazando a profesionales de otras áreas para cubrir el servicio.

Si Cirugía vive un momento delicado, no es mejor el de la atención pediátrica ya que, de las cinco plazas de pediatría con las que cuenta la Atención Primaria del Noroccidente, hay tres pendientes de cubrir: Vegadeo, Tapia-La Caridad y Navia-Coaña. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer el nombramiento de dos profesionales para estas dos plazas. Sin embargo, la plataforma "Salvemos nuestro hospital" no se muestra demasiado optimista sobre el futuro de estos médicos en el Área, ya que, según sus fuentes, la profesional de Tapia no se va a incorporar y la de Navia, podría hacerlo con reducción de jornada y previsión de marcharse en el corto plazo.

El colectivo promovido por el PP para defender la sanidad noroccidental explica que en estos momentos solo Luarca y Trevías tienen pediatras, con lo que los huecos vacantes se están cubriendo con los pediatras del hospital, que se desplazan puntualmente a los centros de salud. "Los cuatro pediatras del hospital cubren estas bajas dando atención uno o dos días, tres a lo sumo, lo que es insuficiente y, además, estos desplazamientos les restan tiempo para lo que tienen que hacer en el hospital. La situación no está bien", precisan desde el colectivo. Además, indican que en el hospital está de baja la neuropediatra, si bien ven poco probable su sustitución, ya que "los niños con esa necesidad, se derivan al HUCA".

"Salvemos nuestro hospital" se muestra muy crítico respecto a la adjudicación de las plazas, ya que muchos de los profesionales que toman posesión "acaban en comisión de servicios en el HUCA o en otro hospital". En este sentido, piden a Salud que ofrezca información sobre los médicos que acaban desplazándose al Área Sanitaria I.