Galbán acude a Navia para presentar las carreras "naranjas" del próximo 16 de febrero: "El Occidente siempre es solidario"

"Es una carrera que nos permite poner en valor un concepto que es el de la solidaridad, que creo que nos caracteriza a todos, especialmente aquí en el Occidente de Asturias". Lo dijo la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, en la presentación de la VII Carrera Galbán para toda la comarca occidental. El acto se celebró en el Casino naviego, bajo un aura especial, esa que transmiten las personas comprometidas con una causa social y relacionada con la salud de los niños. Este año, la cita, que se celebrará el próximo 16 de febrero, domingo, por primera vez en los 78 concejos asturianos, espera batir récord de asistencia.

El presidente del colectivo organizador -que trabaja para concienciar sobre el cáncer infantil (una enfermedad considerara "rara", tal y como destacó) y para "acompañar" a las familias-, Lennart Koch, aseguró que están especialmente impresionados por la participación en los pueblos. "Es verdad que en las tres ciudades asturianas se juntan miles de personas, pero si relacionamos la población con los asistentes, en los pueblos casi acude todo el vecindario", indicó. Además, mostró su gratitud y agradecimiento al Occidente asturiano, un ala de la región que, en este caso particular de las carreras, "es muy importante" porque, insistió, la ratio que corre en la especial cita de Galbán es más alta en la zona rural. Y el Occidente "siempre es solidario".

Kock no tuvo prisas en Navia para explicar cómo trabaja la asociación que preside, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. En una intervención de 20 minutos destacó a dónde va todo el dinero: investigación. "Cada uno que corre, cada uno que apoya esta carrera, hace posible que no solamente los niños en Asturias tengan menos secuelas o mueran menos, sino que pueda ser así en España y en el mundo entero; al final, uno de nuestros objetivos, además de concienciar y acompañar siempre a las familias, un trabajo que es constante, es apoyar la investigación", apuntó. En otras palabras: "Conseguir que, si ahora uno de cada cinco niños con cáncer todavía muere, sean menos; que si ahora casi dos tercios tienen secuelas, y casi la mitad de ellos son graves, por ejemplo, no poder hablar no poder escuchar o no poder tener hijos, que ese porcentaje se reduzca".

Lennart Koch y Ana Isabel Fernández, durante la presentación. / A. M. Serrano

Por eso Galbán trabaja con denuedo en la recaudación de fondos, algo que se hace en la carrera del próximo 16 de febrero. "Porque queremos más terapias, queremos más medicinas que palíen estos efectos, que hagan que las secuelas sean menos graves", detalló el presidente de Galbán. Kock mostró por ello su agradecimiento sincero a los ayuntamientos y los voluntarios que hacen posible la cita, que se esmeran por publicitarla, que planifican el recorrido y que están atentos para que todo transcurra con normalidad durante la celebración.

El precio de las inscripciones sigue siendo "muy bajo". Si el coste de la camiseta que se entrega cuesta tres euros, informó el presidente de Galbán, la inscripción mínima son seis euros. "En el fondo, si solamente te inscribes y no donas un poco más, das tres euros. No es demasiado, pero si eso lo hacen 40.000 personas, entonces sí está bien", dijo. "Y esa es la idea, que sea una carrera para todos", ahondó. El año pasado había 7.500 inscripciones por estas fechas, "ahora ya tenemos casi 12.000", dijo Kock con entusiasmo en Navia. Y cada penique "cuenta".

La regidora de Navia mostró toda su solidaridad y también agradeció a Galbán la presentación hecha en el Casino naviego. "Todos sabemos lo que implica este diagnóstico y las dificultades que lleva detrás y si a esto añadimos el hecho de que está vinculado con niños, creo que es mucho más fácil ver la importancia de este trabajo", apuntó. Fernández animó a colaborar con la carrera, recordó la difícil etapa que tienen que atravesar los niños diagnosticados con cáncer y sus familiares y aseguró que se le "encoge el corazón pensando el dolor que supone para unos padres afrontar esta enfermedad". También loó la capacidad de lucha "por los demás".

Las inscripciones se pueden hacer online a través de la página web de Galbán, donde también se muestra una opción para hacerse voluntario. Cada ayuntamiento detalla información a través de sus canales habituales de los horarios de salida de las carreras.