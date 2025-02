El PP de Vegadeo denuncia que el Gobierno local se salte la convocatoria de los plenos ordinarios y no dé cuentas de su gestión

El Partido Popular de Vegadeo denuncia el incumplimiento del Gobierno local por no convocar en tiempo y forma los plenos municipales. "Son muchas las cuestiones que el alcalde de Vegadeo no quiere responder, hurtando a los vecinos su derecho a conocer que se hace con sus impuestos, por eso, a falta de discusión en el Pleno, acudimos a los medios para que nuestro alcalde aclare esas cuestiones", lamenta el portavoz popular Armando Álvarez, que acompaña su queja de una larga lista de preguntas que quiere formular al primer edil, César Álvarez "Mourelle".

El líder popular lamenta que el alcalde se haya acostumbrado a "alterar la normalidad", saltándose "una vez más" el acuerdo de celebrar Pleno ordinario el último lunes de mes impar. Así las cosas debió celebrarse el pasado 27 de febrero. "Y a pesar de no dar explicaciones, por esa ligereza, César Mourelle da lecciones de democracia a lo que denomina 'ola reaccionaria que asola el planeta”, ironiza el popular.

"Ante tamaño despropósito, y dado que en el PP local, entendemos que la democracia se practica, y la praxis pasa por respetar la voluntad popular, cumplir los acuerdos, ser trasparentes en la gestión, no despilfarrar los recursos de todos, y actuar con la normalidad que se presume a las gentes de bien, planteamos públicamente algunas preguntas para que actúe acorde a lo que presume", señala el popular. Quiere saber el popular por qué ahora Vegadeo comparte secretario con San Tirso de Abres o por qué la escuela de bebés Piyaván sigue sin dirección, queja que recogió hace unos días LA NUEVA ESPAÑA.

Entre las preguntas del PP también figura si es normal que "el reloj de la plaza y la calefacción de la casa consistorial no funcionen desde antes del verano pasado y que el suministro de energía a las oficinas municipales observe constantes interrupciones que entorpecen el trabajo de los funcionarios". Quiere respuestas sobre por qué no se tramitó el acuerdo plenario para exigir cambios en el centro de salud de Vegadeo o por qué no se elevó la aportación municipal a los clubes deportivos, tal y como se aprobó en pleno.

"¿Es muy democrático que nuestro alcalde anteponga su economía a los intereses municipales, planteando un contencioso contra una decisión aprobada por el Pleno", señala el PP tras conocer que el alcalde llevará a la justicia el acuerdo de la oposición para bajarle el sueldo. Entre otros asuntos, los populares quieren saber cuándo comenzarán las obras de ordenación de la marisma "anunciadas a bombo y platillo en el mes de octubre" o las de la senda Las Clavelinas. También quieren explicaciones de por qué "sin ser nosotros especial destino turístico, nuestro alcalde y el teniente de alcalde han ido 4 días a Fitur con cargo a las arcas municipales".

El presupuesto municipal de 2025, la situación del personal municipal o la presentación de subvenciones para mejorar el Camino de Santiago son otros de los asuntos que preocupan al PP, que cuenta con cuatro ediles en la corporación.