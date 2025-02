Tineo exhibe músculo ganadero por San Blas: el mercado hace la unión frente a la tuberculosis

Javier Arnaldo fue a la feria ganadera de Tuña (Tineo) a por un toro y se quedó con las ganas, pues el único que estaba a la venta voló nada más abrirse los tratos. Así les sucedió a mucho ganaderos que acudieron al certamen de San Blas, donde el cerca del centenar de vacas que se presentaron tuvieron salida en un abrir y cerrar de ojos. Más suerte, porque la veteranía es un grado – "desde los 7 años llevo en esto"–, tuvo José Manuel Regueiro, con una explotación en Cangas del Narcea para la que compró cuatro vacas, a 2.500 euros cada una. "Muy caras", se quejó pero sin mucha gana, porque reconoció que si los precios son altos "es bueno para el sector".

Es la de San Blas la primera feria ganadera del año en Tineo y una de las más populares por su arraigo e historia. Este año, además, había expectación porque se celebró en plena crisis de la tuberculosis tras el brote que azota al concejo, uno de los más importantes de Asturias por el tamaño de su cabaña ganadera. Pero este sábado, aunque se hablar habló de la enfermedad, lo importante fue que el sector se unió para exhibir músculo ganadero y a Tuña acudieron profesionales de toda Asturias a ver y comprar ganado de Tineo. "Como siempre", celebró la alcaldesa, Montserrat Álvarez, que digiere aún el disgusto del brote de tuberculosis: "Los ganaderos están acostumbrados a luchar y no se amilanan. Es buena noticia que se venda rápido y hay que reseñar que en 2025 no hubo ningún caso".

A la izquierda, José Ramón Feito, Marcelino Marcos y Marcos da Rocha, conversando en la feria. / M. Riera

"¿Cuándo ha sido fácil esto?", reflexionaba Jesús Castro, de Salas, quien con su joven nieta María –dispuesta a ser ganadera de mayor porque le gusta– custodiaba dos caballos de la ganadería de su hijo David. "Yo sé lo duro que es que encuentren animales enfermos, me pasó hace muchos años. Enfermedades siempre hubo; lo que hacen falta son medidas dentro de un orden y sensatez", apuntó. José Manuel Regueiro, un fijo de San Blas en Tuña, no dudó en acudir pese a la tuberculosis. "Miedo, ninguno. Lo que ahora pasa no es nuevo. Esto no es nada...", animó.

María Castro, con su abuelo Jesús Castro, junto a los caballos a la venta de la ganadería de David Castro, hijo de este último y padre de la primera. / M. Riera

Como él se pronunciaron otros ganaderos y tratantes. Hay pesar por el aumento de la tuberculosis, pero resignación de que algo hay que hacer. La petición: medidas "con cabeza" que permitan atajar la enfermedad y que se busque bien su origen. "Ya que son muy estrictos, esperemos que sirva para algo", avisa Javier Arnaldo, con 45 años, una ganadería con un centenar de vacas de carne cerca de Tuña, en Puentecastro, y en vías de que su mujer, de 35, también se dé de alta en el régimen agrario. "De momento, se lo va a pensar, lo ponen todo tan difícil..."

Por tradición y este año con más motivo –el sector pidió retrasar la cita a este sábado para facilitar la asistencia– pocos faltaron al certamen de San Blas de Tuña. Y por tradición también, como reseñó el cangués Ángel Díaz, la gran mayoría se fue con un saco de naranjas. Es la fruta santo y seña de la feria, donde antaño se celebraba el poder comprar las primeras naranjas en el largo y duro invierno. Los lucenses Rocío Fernández e Isaac López despacharon 5.400 kilos de naranjas, cultivadas en Sevilla. "Hay mucho ánimo y ganas de comprar", celebró la frutera.