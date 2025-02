Cudillero es un caso "especial": las viviendas turísticas y segundas residencias son una herramienta necesaria para recuperar su famoso anfiteatro

Pocas personas dudan de que el anfiteatro de Cudillero es un rincón especial, y también pocas creen que sería, hoy por hoy, el lugar idóneo para vivir con la rutina de la actual sociedad: residir allí conlleva asumir el paso (obligado) por interminables escaleras y zonas empinadas. Otro asunto no menor: las viviendas son de reducidas dimensiones, heredadas de aquellas familias que vivían de la pesca en tiempos menos prósperos.

El Principado ha declarado esta zona y el resto de la villa como 'tensionada', debido al peso del coste de los alquileres sobre los ingresos medios. Según los baremos que maneja, y en un informe que presenta al Ayuntamiento cudillerense, advierte de que, cumpliendo con la ley, se deben de tomar iniciativas para garantizar el acceso a las viviendas como espacio residencial (no lucrativo). Sin embargo, hay zonas de Cudillero, como este icónico anfiteatro, que son "especiales" y por ello se requiere, para determinar la tensión en el mercado del alquiler, de un estudio "caso por caso", es decir, concejo por concejo. Es lo que recalcó alcalde, Carlos Valle (PSOE), tras la reunión que mantuvo con el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU). El último convocó al primero en la sede de la Consejería para representarle un documento que estudia la situación de Cudillero en cuanto a vivienda.

¿Dónde hay zonas de tensionadas en este concejo que mira al turismo? El resultado, según uno de los dos criterios que se analizan (el que responde a ubicación, precio del alquiler, superficie y cualidades y características del inmueble que influyen en su valor), es que Cudillero villa y sus alrededores sí lo está, según el mapa distribuido por la Consejería. A saber, el precio medio del alquiler es de 515 euros, los suministros acaparan 263 euros (también de media), la renta media del hogar es de 2.537,92 euros y el 30 por ciento de la renta, 761,38 euros (un dato que se tiene en cuenta para conocer qué carga supone el alquiler o hipoteca para las familias) supera la media del alquiler. Con estos datos, el Principado, per se, trataría de activar medidas para evitar que "la oferta de vivienda sea insuficiente para la población".

"Este estudio responde a una necesidad que tiene Asturias de conocer cuáles son las zonas tensionadas, algo que viene determinado por el tipo de municipio", opinó Valle. Y profundizó en esta idea: "Cudillero es un caso particular porque llevamos años apostando por la rehabilitación del anfiteatro y la herramienta de uso turístico es a veces la única que tiene esta zona de Cudillero para ser reformada", explicó. El regidor puso ejemplos: personas nonagenarias que tienen que subir 100 escaleras para hacer recados, algo que hoy en día, nadie desea. A eso se suma que "las características de habitabilidad, también son rudimentarias". "Para la vida que llevamos hoy, se necesitan otro tipo de infraestructuras", indicó el alcalde, quien se mostró partidario de "hacer excepciones". Se podría, por ejemplo, proteger la zona alta de la capital Cudillero.

En este sentido, el Ayuntamiento hará una revisión de este informe de la Consejería y estudiará, en su caso, las medidas especiales que puede poner en marcha para restringir "si es necesario" la proliferación de las viviendas turísticas cuando no hay oferta de hogar para los habitantes. El regidor aclaró que esta singularidad del anfiteatro no quiere decir que no se haga nada en el futuro para, como desea la ley, contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda.

"Todo lo que se hará, será en beneficio del acceso a la vivienda para la gente joven y para aquellas personas que quieran quedarse a vivir en Cudillero", dijo, sin dejar de comentar la particularidad que hace del anfiteatro una zona presuntamente 'tensionada'. En 2019 había una veintena de viviendas en ruinas en este barrio pesquero que se levanta sobre una ladera, calculó el Alcalde. Hoy día, todas están reformadas. Unas son casas de segunda residencia y otras están dedicadas a uso turístico. "Si no tuviéramos esas figuras, quizás esas viviendas no tendrán ningún interés para un uso residencial (continuo)", concluyó.