El libro que cuenta la historia de una de las comisarías más pequeñas de España (y está en Asturias)

En 2028 la comisaría de la Policía Nacional de Luarca, la más o de las más pequeñas de España, cumplirá medio siglo. El luarqués Luis Balboa, jubilado desde 2011, fue el primer comisario. Desarrolló la mayor parte de su carrera en este lugar, aunque es de Ponferrada. Aquí, dice, se enamoró. Formó una familia y se quedó para siempre. Ahora recupera en un libro que no se vende (aunque se puede contactar con el autor en caso de desear un ejemplar), gracias a fotos y reproducciones de textos, parte de la historia de esta pequeña comisaría y lo que pasó en torno a ella.

El expolicía, muy amante de la profesión (ya de pequeño soñaba con investigar sobre crímenes, de los que daban cuenta las lecturas que elegía) cree que hoy en día «se celebra poco» todo lo que es y significa la Policía Nacional para Luarca. No quiere ser políticamente incorrecto. Rehúye hablar de políticas o estrategias, pero echa de menos "más amor" por esta pequeña comisaría; "que aquí se hagan más cosas para conmemorar, por ejemplo, los 200 años del cuerpo".

Luis Balboa desprende bonhomía. Pasea por la comisaría luarquesa con cautela, aunque sabedor de que es su casa. Los funcionarios le saludan y él conoce a la mayor parte de la plantilla. "¿Cuándo te jubilas?", le pregunta a un agente. Para hacer este reportaje pasea por la que fue su comisaría, esa "que tanto me dio" en el plano personal y profesional. Cuenta esos momentos únicos para este diario.

Foto antigua de la comisaría de Luarca. / R. A. S.

En 1978 el ministro Rodolfo Martín Villa creó comisarías en lugares de más de 20.000 habitantes. En Asturias, cuenta Balboa, había sedes en Tineo, Cangas del Narcea, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Luarca. El excomisario luarqués eligió el destino (llegaba de una Barcelona agitada) porque Luarca tenía banda de música y él es un gran melómano. También porque estaba cerca de su Ponferrada natal. El 15 de septiembre de 1978 marcó su vida. Fue el secretario fundador de la comisaría. "Allí había destinado un comisario que no llegó a tomar posesión del cargo; vino un subcomisario y cinco de la escala ejecutiva", recuerda. La entonces policía armada, al mando de un teniente, contaba con 50 agentes en Luarca. La actividad era entonces más frenética. Recuerda peleas, robos, altercados en plena calle... El edificio de la comisaría, eso sí, "no reunía las mejores condiciones" de trabajo.

Los fundadores de la comisaría de Luarca, el 15 de septiembre de 1978. / R. A. S.

Con el paso de los años, la población fue cayendo y tal vez la inversión en seguridad ciudadana también en esos lugares con menos habitantes. Hubo que decidir. ¿Cerrar o no las comisaría? "Se propuso acabar con las rurales", cuenta Balboa. En una reunión el excomisario luarqués se opuso. "No sé si fue un atrevimiento", confiesa. "El jefe superior de Asturias, Cantabria y León venía a cerrar la de Luarca, con su maletín", detalla Balboa. Cuenta la anécdota de forma animada. "Yo conté lo que me parecía aquella decisión y el jefe superior me dijo que hablara con el alcalde". Fue lo que hizo el expolicía. El regidor de entonces le contestó con un "no te preocupes" y Balboa solo sabe que la comisaría continuó abierta. Pasaron muchas cosas después y todas, de alguna manera, se reflejan en su libro. Luis Balboa espera que en 2028 alguien más se anime a rememorar la historia y batallas de una comisaría "única".