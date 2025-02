Arturo Obegero hace doblete en los Goya: así son los vestidos de Eva Amaral y Aixa Villagrán

Si hace dos años el actor Eduardo Casanova sorprendió en los premios Goya luciendo un rompedor diseño del tapiego Arturo Obegero, ahora el diseñador regresa a la gala del cine español de la mano de la cantante Eva Amaral y de la actriz Aixa Villagrán, nominada a mejor actriz de reparto por "La virgen roja".

Pese a que el asturiano está muy agradecido del apoyo de ambas mujeres, también se unió a la queja de otros diseñadores lamentando la escasa presencia de la moda española en la gala: "Es una pena que no se fomente la creatividad y la industria de la moda española, porque hablamos de una noche muy importante para España, para la cultura y el cine de nuestro país, y encima es una noche que tiene repercusión internacional, que funciona como carta de presentación al mundo". El creador tapiego lamenta que los integrantes de la industria del cine español no barran más para casa y acaben apostando "por las mismas marcas internacionales de siempre".

Volviendo a los diseños que firmó el asturiano en la gala celebrada en Granada, la actriz Aixa Villagrán confesó a la revista Vogue que no dudó en elegir a Obegero para tan destacado look. En este sentido, dijo ser "muy fan de sus diseños, me parecen entre poéticos, sensuales y elegantes además de jugar con lo andrógino, siento que su esencia casa perfectamente con la mía".

Posado de Aixa Villagrán con el vestido de los Goya. / AO

"Orgulloso de este hermoso cisne de encaje que creamos juntos para una velada tan especial", apuntó Obegero en sus redes sociales, donde agradeció la confianza de Aixa Villagrán y su estilista Antonia Payeras. A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Obegero profundizó en este encargo tan especial. "Ellas sabían que el traje tenía que ser blanco y me enviaron una foto de un traje de 'El amor brujo', pero ese no estaba disponible y, encima, tratándose de una noche tan especial, queríamos algo único y exclusivo y que casase con su historia", señala. De ahí que el creador tapiego les propusiese la idea de jugar con un "cisne gótico", que encima encajó a la perfección con la historia personal de la actriz, pues le reveló su identificación con el "patito feo".

"El vestido es muy mío, estoy súper contento con él, es súper romántico, sensual, pero tiene ese toque elegante y clásico a la vez que moderno y lo defendió muy bien. Aixa tiene mucho talento y es una belleza andrógina, que es algo que a mi me apasiona y tenemos valores y esencias comunes", abundó Obegero.

Detalle del vestido que lució Amaral en los Goya. / R. T. C.

Además, de vestir a Villagrán, Obegero firmó el tercer estilismo de Eva Amaral en la gala de los Goya. La cantante, que usó otros dos vestidos para el photocall y su actuación con Miguel Ríos, se subió al escenario junto a Jorge Drexler para dar el Goya a la mejor canción original, premio que recayó en "Los almendros". En este momento, Amaral llevaba puesto un look bautizado "Xana", que pertenece a la colección "El amor Brujo", de Obegero.

El tapiego también agradece la "confianza y apoyo" de Eva Amaral, a la que se siente muy unido pues, dice, sus canciones forman parte importante de la banda sonora de su vida. Cabe añadir que es la segunda vez que Obegero viste a la cantante, ya que en la pasada gala del Benidorm Fest firmó el traje con la que se subió al escenario para presentar, junto a su compañero Juan Aguirre, su single "Dolce Vita". "¡Qué sueño!", dijo entonces el tapiego en sus redes.

Amaral en el Benidorm Fest, con look de Obegero. / EP

"La relación con Amaral surgió de forma super orgánica. Me empezó a seguir en Instagram, Lucía Prada, que es su estilista. En cuanto me di cuenta, le escribí y le dije que era muy fan de Amaral, parte importante de mi vida y que sería un sueño trabajar con ella", cuenta Obegero desde París. Consciente de la "oportunidad increíble" de vestirla en la presentación del avance de su nuevo disco, le propuso vestir un traje "estilo Harry Stiles", que encajó a la perfección.

Sin embargo, la estilista de Amaral, se había enamorado del vestido de lentejuelas con degradado rojo en el bajo y finalmente fue la opción elegida para el segundo estilismo de los Goya. "Estábamos preocupados por si le iba a servir, pero no hubo que arreglar nada, fue ponérselo y le sirvió como un guante. Creo que tanto el traje como el vestido le encajan muy bien a Eva. Fue un doblete muy bueno y espero seguir trabajando con ellas", señala Obegero.