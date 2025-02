El TSJA obliga al Ayuntamiento de Valdés a repetir un examen por hacer el tribunal una entrevista de dudosa objetividad

El Ayuntamiento de Valdés ganó el caso en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio la razón al opositor a Policía Municipal de Valdés que se presentó a los preceptivos exámenes y se quedó fuera por la entrevista personal, razón por la que presentó un recurso. Según detalla la concejala de Hacienda, Sandra Gil, el Ayuntamiento "cumplirá, como no puede ser de otra forma, con la sentencia". Eso sí, desea aclarar que es el tribunal el que decide quién aprueba y quién no los exámenes de la oposición o concurso "nunca hay políticos". "En este sentido, no hay responsabilidad política directa, sí es cierto que según esta sentencia no se cumplió como se debía con el procedimiento", destaca la edil.

Gil no recuerda qué especifican exactamente las bases, pero sí que el examen prevé, entre otros asuntos, entrevista personal. Según su declaración, el opositor no superó esta prueba (su resultado fue 'no apto') y recurrió a la justicia por no estar de acuerdo con el dictamen y considerar que se había vulnerado el principio de igualdad.

La máxima autoridad jurídica asturiana observó, efectivamente y más allá de la primera instancia, que no se cumplió con los principios de igualdad y transparencia. El fallo reza así: uno, "no se establecieron de forma objetiva los criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores incluidos en la base de la convocatoria". Dos, "no se documentaron los subfactores aplicados por el tribunal ni las puntuaciones individuales de cada uno de ellos". Tres, "no se especificaron las evaluaciones cualitativas utilizadas para determinar la calificación de 'adecuado' o 'no adecuado'". Y cuatro, "no se aplicaron al aspirante los tests de personalidad, ni se consideraron otros elementos como el currículum vitae". Es decir, la valoración pudo no ser objetiva. Por esta razón, el Ayuntamiento de Valdés está obligado a "retrotraer el procedimiento al momento anterior a la entrevista personal y cumplir con las exigencias de identificación previa de los criterios de valoración, documentar adecuadamente la realización de la entrevista y motivar de manera precisa y detallada el resultado".

Han pasado "al menos dos años", calcula Sandra Gil, desde el examen. Los cuatro policías locales que entonces obtuvieron la plaza está ahora en activo.

Lo que no sabe el Ayuntamiento es el alcance de la sentencia ni cómo afecta al proceso. De hecho, ha escrito a la sala asturiana para que confirme si hay que repetir todo el proceso o solo volver a hacer la entrevista al opositor que presentó el recurso. Según la concejala de Hacienda valdesana, es algo que "no deja claro la sentencia", que sí obliga al Ayuntamiento a retrotraerse al momento de la prueba.