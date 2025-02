Así se juega al fútbol en el Eo-Navia: campos convertidos en auténticos lodazales y un clamor compartido sobre la necesidad de sintéticos en la zona

Pululan por las redes con cierta frecuencia frases rimbombantes, con cierta profundidad, frases al pie, o al lado de la imagen de una persona que puede, o no, ser su creador o creadora. Suelo pausar el deslizamiento de mi dedo índice cuando aparece alguna de ellas, reconozco que leo con cierta curiosidad ese texto motivador/instructor/revelador que invita a la reflexión y/o a la introspección.

De todos esas frases, una provocó una especie de desencadenamiento de conceptos más o menos inconexos que subjetivamente cocinados y aderezados con especias nada exóticas me motivaron a dedicarle unos minutos de esfuerzo mental moderado: “Los problemas no existen si no se habla de ellos”. Permítanme que obvie el nombre del autor, no creo ni que sea cierta su autoría, ni que exista una autoría registrada. Hablemos pues, cómo no, yo elijo el problema. Mi esfuerzo mental moderado, mi problema.

Asturias:

Superficie: 10.603,57 Km2

Población: 1.009.599 Habitantes

Densidad: 95,21 H/Km2

Comarca Noroccidental de Asturias (Navia-Porcia, Oscos-Eo):

Superficie: 1.280 Km2 (aprox)

Población: 32.000 Habitantes (aprox)

Densidad: 25 H/Km2 (aprox)

La Comarca Noroccidental asturiana, en adelante CNA, ocupa aproximadamente el 12,5 % del territorio total asturiano y el 3,17% aproximado de la población. No tomen los datos al milímetro, ya les advertí de lo moderado del esfuerzo. En un sorprendente giro de guion, a continuación, pongo sobre la mesa una serie de datos futbolísticos que son de mi interés. Como soy de la opinión de que el futbol es como la vida, quizá seamos capaces, a través del fútbol, de contextualizar diferentes cuestiones que deberíamos atender.

En Asturias, hay según la RFFPA en la temporada 24/25 unas 25.000 licencias registradas (aprox). El número de clubes está en torno a 233 (aprox). En CNA hay según RFFPA en temporada 24/25 unas 920 licencias (aprox). El número de clubs está en torno a 16 (aprox).

En Asturias hay según datos de la temporada 19/20 la cantidad de 104 campos de futbol de los cuales: 56 de césped natural, 45 de césped artificial y 3 de arena. Juguemos, pues, con los números. El tema de un campo sintético en la zona noroccidental de Asturias, no es tanto su ausencia como la sensación de que nadie, ningún estamento público o federativo tiene la sensación de que sea una prioridad. Nadie habla de un problema, ergo, el problema no existe. Qué tal, si en vez de considerarlo una demanda de unos cuantos, sin capacidad de movilización ni influencia electoral, hablamos de distribución justa de los recursos. Lo siento si por aquí abrimos alguna otra puerta para reivindicaciones varias. Ya que estamos vamos a reclamar una distribución igual, que ya sería un avance, si no una distribución equitativa.

Se vienen números.

Campos sintéticos en CNA: 0

Distribución igualitaria:

Por territorio: 5,62

Por población: 1,42

Por licencias: 1,98

Por clubes: 3,09

Redondeando, por simple distribución justa de los recursos, los valores mayor y menor del estudio, el territorio y la población son elementos objetivos que dan unas cifras que debemos de tomar en cuenta para la creación de coeficientes que desde un punto de vista equitativo valoren e intenten poner remedio a los aspectos más negativos que sufre la CNA: Dispersión, envejecimiento poblacional y movilidad.

Tengamos en cuenta que el número de licencias por habitante CNA es de 0,0287, mientras que en Asturias es de 0,0247. Diferencia poco significativa, cuatro licencias más por cada 1.000 habitantes, pero muy importante por la ausencia de equipamientos atractivos y seguros. También que el número de clubes por habitante en CNA es de 0,0005 mientras que en Asturias es de 0,00023. Esta diferencia es muy importante, el doble de clubes por cada 10.000 habitantes y refuerza la importancia de la combatir la dispersión y la baja densidad en un territorio relativamente amplio.

Los clubes deben de acercarse a los chavales, si no hay un club cerca, estamos perdiendo licencias y alejando el deporte de los potenciales beneficiarios. El Noroccidente de Asturias debería disponer de entre 2 y 3 campos de hierba sintética. Apliquen los coeficientes que consideren, y tengan en cuenta que a pesar de ser una zona deprimida y con valores altos de envejecimiento de población estamos por encima de la media tanto en licencias por habitante como el en clubs por habitante. Para ser considerados asturianos de pleno derecho deberíamos exigir el equipamiento deportivo para nuestros chavales de no menos de tres (3) instalaciones de césped sintético en nuestra Comarca.

Tengo, por si interesa, datos por municipio. Navia tiene aproximadamente el 44% de las licencias de todo el CNA y el 30% de los clubes. El Franco tienen buenos números, más de 160 licencias activas, un 17% y un 12,5% de los clubes. Tapia, con 105 licencias, algo más del 10%. Coaña, más de 80 licencias; Vegadeo, más de 60, Boal, en torno a 50; Castropol, unas 40 y Villayón, en torno a 15.

Óscar Fernández, presidente del Andés Club de Fútbol