Cumbre de exalcaldes en Tineo: "Hace falta acabar la autovía del Suroccidente y reducir la burocracia"

La Asociación de ex alcaldes y ex alcaldesas (Aex@) organizó ayer en la capital tinetense un acto bautizado "Diálogos sobre el presente y futuro de Tineo", una actividad que abarrotó el salón de actos del palacio de Merás y donde se puso de manifiesto la necesidad de mejorar las comunicaciones y reducir la burocracia como claves para el desarrollo del Suroccidente. Además, todos apelaron a la unión: "Es lo único que va a salvar la economía de esta comarca. Tiene que ser una lucha de todos los habitantes de nuestro municipio y no podemos bajar la guardia en ningún momento", señaló la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández.

El encuentro, moderado por exalcalde de Valdés, Jesús Landeira, comenzó con un homenaje "modesto" al primer alcalde democrático del concejo, Valentín Fernández, que defendió que los primeros regidores hicieron una labor importante, de "desbrozadora" para abrir camino. Tras sus palabras comenzó el coloquio y el exalcalde Francisco Rodríguez fue el primero en intervenir dando cuenta de la pérdida de puestos de trabajo que registró el concejo, con el cierre de las minas y la térmica. "¿Qué vamos a hacer?, ¿sentarnos y esperar un milagro o trabajar todos juntos para revertir la situación?", dijo.

Por su parte, el también exalcalde de Tineo Roberto Fernández, actual gerente de la cooperativa Tinastur, puso el acento en la burocracia "que nos va a comer a todos" en cuanto que "coarta la iniciativa empresarial". También se refirió a la falta de mano de obra y a la necesidad de ordenar y explotar mejor el recurso forestal. Fernández hizo hincapié en la fortaleza industrial que aún mantiene Tineo, pues el polígono de La Curiscada cuenta con 84 empresas en las que trabajan más de quinientas personas.

"Soy optimista en el futuro de la comarca suroccidental y del medio rural si trabajamos todos juntos (vecinos, empresas y administraciones) para aprovechar todos los recursos", indicó invitando a aprovechar el momento que brinda la transición energética. "Quizás estemos en el último cartucho; deberíamos ser capaces de aprovechar estas circunstancia", defendió. Con esta idea coincidió el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que acudió en su condición de presidente del grupo de desarrollo rural Ese-Entrecabos. Puso el acento en la necesidad de concluir la autovía de Oviedo-La Espina, una herramienta "vital" para atraer empresas.

El exalcalde tinetense y actual consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, también lamentó lo que está "tardando" la autovía, pero también reivindicó "decisiones importantes en momentos clave" como fue la puesta en marcha de La Curiscada. Coincidió Marcos en la importancia de buscar fórmulas para reducir la burocracia.

La alcaldesa de Tineo llevó al debate la situación que vive el sector ganadero, que está "sufriendo una sacudida muy injusta". Defendió las muchas potencialidades del concejo, si bien es irrenunciable la necesidad de que la autovía llegue al concejo. "No tenemos mina, ni térmica, pero sí tenemos otros sectores que pueden ser productivos si les dejan: ganadería, sector forestal y el Camino de Santiago", señaló la primera edil, que subrayó la calidad de vida del medio rural.