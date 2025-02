Luarca lo descubre todo sobre las camelias: los mejores 60 coleccionistas de toda España se citan en el concejo este fin de semana

Hay algo que llama la atención en el bosque jardín Fonte Baxa de Luarca durante el mes de febrero. Podría ser por los estupendos magnolios y su peculiar flor, pero también por las camelias. De ellas hablan el guía oficial, Nike García, y el concejal encargado del jardín, ingeniero agrónomo y profesor, Susi Fernández, a cuenta de la X Exposición de Camelias que se celebrará hoy, sábado, y mañana, domingo, en Luarca.

Dice García que las camelias son "luz en la oscuridad". "Sorprenden porque tienen flor en invierno, cuando lo esperable es que el color en los jardines se encuentre en primavera". En este particular bosque-jardín levantado en un valle (de tal forma que desde una parte del complejo se puede ver la vegetación de la otra zona) y en pleno acantilado, con vistas al mar ("algo que lo hace único en España", apunta el edil), se pueden ver casi 2.000 ejemplares de camelia y cerca de 200 variedades.

El fundador de este complejo hoy en manos del Ayuntamiento ideó en su día lo que hoy podría conocerse como ruta de las camelias. Hay camelios (nombre del árbol que da l a camelia, un vocablo menos extendido) por la parte oeste del jardín. Se puede disfrutar de muchos tipos de flores y de las anécdotas que el guía desvelará en las rutas guiadas previstas hoy (11:30 y 16:30 horas) y mañana (11:30 horas) en la Fonte Baxa.

García tiene doce localizaciones. Todas ellas asociadas a una historia relacionada con la camelia. "Es el momento de visitar el jardín", señala y lo dice por dos cosas: las camelias lucen con flor y, además, se celebra una exposición de esta planta en pleno corazón del Valdés. En la plaza Alfonso X El sabio habrá sesenta expositores, estarán presentes los mejores coleccionistas de España y se podrán comprar plantas, algo muy demandado por los amantes de este "arbusto de la familia de las teáceas, originario del Japón y de China, de hojas perennes, lustrosas y de un verde muy vivo y flores inodoras", tal y como lo presenta la Real Academia Española (RAE).

Pasear por el bosque-jardín luarqués "es muy placentero todo el año y eso es algo que va más allá de la botánica", opina el concejal mientras muestra las camelias en flor y recuerda los trabajos que se tuvieron que hacer durante años para que este complejo privado que rozó el abandono hoy se pueda disfrutar en casi (porque no se sabe cuándo será el mejor al ser algo que "vive") mejor momento.

Flor de camelia en el bosque-jardín de la Fonte Baxa, en Luarca. / A. M. Serrano

Susi Fernández agradece que se realicen estas visitas dedicadas a la camelia justo cuando se celebra la exposición en honor a difunta valdesana Laura García, fundadora de la empresa más potentes de Europa de distribución de camelias, con sede en Busto. "Estamos encantados de recibir a todos los expositores, que hacen un gran esfuerzo y de ser sede de algo tan particular, el mundo de la camelia, que en Valdés es posible por los viveros de Busto", dice Fernández.

Durante todo el fin de semana se mostrarán "variedades que normalmente no vemos, extraordinarias y muy bonitas". Para el edil este es el mejor encuentro de Asturias. ¿Por qué es interesante la camelia? En este caso, responde Nike García y lo hace en general: "En Asturias porque se da muy bien, es una especie que siempre tiene hoja durante todo el año y, sobre todo, que florece en invierno, cuando todo el resto no tiene color", dice y apunta que en el bosque-jardín se puede disfrutar "del blanco más puro al rojo más oscuro casi morado, o del azulado incluso". En este complejo botánico y también de recreo hay camelios de 200 años y seis metros (este último en l parte privada aunque visible desde la zona pública) y más de cien que pueden calificarse de "modernas", "tan nuevas como que se han descubierto hace muy poco tiempo para la ciencia, o sea no la conocíamos en el mundo".

La visita guiada de las camelias solo se hace una vez al año coincidiendo con esta exposición que organiza el Ayuntamiento. Se podrán ver las camelias, por ejemplo, del Samurái. "Cuando empezaron a aparecer las primeras camelias, los samuráis las cultivaban, las creaban, para mostrárselas únicamente al emperador japonés. Nadie más veía esa flor, el primero en verla era el emperador", indica el guía oficial del bosque-jardín.

Sobre la llegada del arbusto a Europa, también habla. "No sería tan raro que entre esa maraña de cítricos que llegaron de Asia, en el siglo XVII, pudiese venir ya alguna camelia a Europa", apunta García. Es una hipótesis no confirmada, porque lo que sí se sabe es que "llevan 300 años en este territorio". El guía oficial también se detiene en "las camelias híbridas que se crearon en Europa, en Inglaterra, a principios del siglo XVIII. "Y fue muy interesante porque los híbridos eran más resistentes al frío". Desde el punto de vista más botánico, hay alguna curiosidad: "se tiende a pensar que todas las hojas son iguales, pero varían muchísimo: lisas, planas, retorcidas..." A nivel paisajístico, es una planta que es oscura "y al generar ese fondo oscuro, cualquier cosa un poquito más clara que pongas delante, ya está, funciona", apunta García. Sobre el olor, también hay sorpresa. Está extendido que no huelen, pero es una falsa leyenda porque hay camelia que sí perfuman el ambiente. Y en Luarca, en el bosque-jardín y en la exposición que con tanto mimo cuida el Ayuntamiento valdesano, se dará este fin de semana buena cuenta de ello.