Los trabajadores de la papelera de Navia denuncian el bajo rendimiento de la fábrica: "Llegó a estar parada en diciembre"

El comité de empresa de Ence Navia convocó este viernes una concentración a las puertas de la fábrica para exigir un aumento de la producción de la industria. Denuncian que en los últimos meses están viviendo “un bajo ritmo de producción por falta de materia prima, la madera”. Detallan que incluso en diciembre “la fábrica llegó a estar parada porque no había madera”. Por ello, la reclamación de los trabajadores es "recuperar un suministro continuo y estable para garantizar una producción digna”. Así como, una mejora en la gestión de la fábrica.

Los trabajadores se concentraron durante una hora, de 13:30 a 14:30 horas, portando una pancarta en la que se podía leer “Más producción, mejor gestión”. Una protesta que no afectó al trabajo habitual de la industria. El presidente del comité de empresa, Javier García, asegura que ante la petición de explicaciones a la dirección sobre la actual situación, están recibiendo “informaciones incoherentes y cambios de discurso”. No obstante, él asegura que el momento actual de la fábrica y del mercado de la celulosa es bueno. “No vemos una situación crítica ni futuro incierto, no entendemos por qué no estamos produciendo y ante nuestras preguntas de por qué estamos en esta situación tan anómala no recibimos contestaciones. La plantilla está muy preocupada porque nunca se había vivido esto”, cuenta García, que echa la vista atrás para recordar que en 2012 vivieron una época mala “donde los precios de la celulosa eran muy bajos y la fábrica estaba al máximo de producción incluso con pérdidas para atender pedidos y no entendemos porque ahora no estamos así”.

Denuncia el representante de los trabajadores que también están viviendo “una campaña de miedo por parte de la dirección, que habla de pérdidas y de futuro incierto”. En este sentido, recuerda que este año toca negociar el convenio y lo vinculan a una posible intención de intentar forzar a los trabajadores a que “acepten cosas dolorosas en el convenio”. “Están lanzando un mensaje de miedo y preocupación que está alejado de la realidad de la fábrica, que está ganando mucho dinero y ahora los precios de la celulosa están muy bien”, asevera. De hecho, advierte que en las empresas auxiliares ya ha habido despidos.

La última reunión que el comité de empresa mantuvo con la dirección fue el pasado miércoles cuando relatan que “lejos de encontrar soluciones a la preocupante situación productiva, la dirección optó por ejercer presión sobre el comité para evitar la celebración de la asamblea, un derecho recogido en nuestro convenio colectivo”.

Desde la dirección de Ence no han entrado a valorar las reclamaciones de la plantilla, pero sí han manifestado que “la compañía tiene un firme compromiso con la biofábrica de Navia, donde prevé una inversión de 80 millones para impulsar la descarbonización de Asturias”. Asimismo, añaden que siguen comprometidos “con la generación de valor de la biofábrica y su impacto positivo en el entorno con el fin de impulsar la generación de empleo y el progreso en la región”.