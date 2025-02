"Tanta burocracia y papeleo nos quita tiempo para desarrollar proyectos"

Celebran 50 años de vida. ¿Qué programa han diseñado para una efeméride tan importante para el centro?

Efectivamente, cumplimos medio siglo y estamos preparando actos especiales. Algunos de ellos serán una revista especial y un encuentro con exalumnos y exprofesores a finales de curso.

Llega al cargo después de la histórica dirección de Juan Carlos Ferreras. ¿Qué le llevó a postularse?

Sí, Juan Carlos se jubiló y, entonces, quedó vacante la dirección. Yo decidí presentar el proyecto de dirección y aquí estoy. Es mi segundo curso. Me hace mucha ilusión porque soy exalumno de este centro. Es una gran responsabilidad.

¿Cómo encontró el colegio más grande de Navia?

Uno de los retos más importantes es mejorar el estado de las instalaciones. Este año cumplimos medio siglo de vida y las que tenemos se van quedando obsoletas. Hablo de obras integrales que dependen de la Consejería de Educación. Se necesitaría un gran esfuerzo. Por un lado, tenemos las necesidades clásicas de mantenimiento. Esas las atiende el Ayuntamiento y no tenemos problema, pero nos falta una gran inversión, por ejemplo, en el polideportivo.

¿Es difícil?, ¿está encontrando trabas?

El polideportivo se encuentra en muy mal estado. Hay filtraciones de agua, la cubierta es muy antigua; de los materiales con los que está hecha ya ni hablamos. Conseguimos que, este año, el Principado incluyera en el presupuesto una partida para sustituir la cubierta y eso es un gran avance. Ahora esperemos que se afronte la reparación, como se prometió.

Tiene más de 200 alumnos y esto hace que sea uno de los colegios más grandes de la comarca.

La natalidad en este concejo se mantiene. Navia es, a mi juicio, un sitio privilegiado, donde mucha gente viene a trabajar. Le contaré una anécdota: siempre, a lo largo del curso, se incorpora algún alumno. Su familia viene a Navia por razones laborales. Nosotros no notamos un bajón en la matrícula que sí notan en otras zonas.

¿Qué problemas asume un director de un colegio?

Hoy en día es difícil dirigir. Tenemos que hacer mucha labor administrativa. Por un lado, hay una gran cantidad de burocracia y hay que atenderla todos los días. Es un trabajo muy tedioso y una demanda de todas las direcciones es reducir ese papeleo. Nos quitan tiempo para desarrollar los proyectos que nos gustaría o para dedicar las horas a las cosas más importantes. Es lo que más cuesta. Por lo demás, por parte de los compañeros y compañeras, tuve muy buena acogida. Aquí hay un gran equipo humano, muy bueno y que trabaja mucho. Con las familias la relación es estupenda. El clima de convivencia es muy bueno también.

¿Cuál es el secreto para lograrlo?

Es un trabajo de años. No se consigue de un día para otro, pero, en mi opinión, por encima de otras cosas, está el bienestar de todos: el bienestar del profesorado y del alumnado, que haya buena comunicación... Hay que lograr, por ejemplo, que el alumnado esté a gusto en el colegio, que esté contento, que haya ese clima de confianza siempre respetando las normas de convivencia. A partir de ahí, se aprende mejor porque al colegio se viene a aprender. En un mundo donde cada vez hay más problemas psicológicos, este es otro de los grandes retos: el bienestar emocional de los menores en los centros educativos.

¿Cómo les afecta la obra de ampliación de la escuela infantil?

Finalmente, nos quedaremos sin un aula de la planta baja de educación infantil y no podemos estar contentos de que se nos vayan quitando espacios porque, además, son espacios de la planta baja, accesibles, donde no hay que subir escaleras... Lo que hemos pedido es que se nos compense de alguna forma haciéndonos, por ejemplo, unos baños más accesibles o arreglando el polideportivo, y parece que hay compromiso.

¿Qué pediría en materia de educación para la comarca?

Es muy necesario atender las necesidades de transporte escolar. En todos los cursos hay problemas y, por ello, pienso que se deben atender de una forma más individualizada. Sí que la Consejería dice que se tienen en cuenta las singularidades, pero estas se miran desde un despacho y, en ese sentido, lo que queremos es que nos escuchen más, que sepan de nuestra boca qué necesidades tenemos.

¿Y dónde es mejor destinarlos?, ¿lo que pide es más autonomía?

Por ejemplo, yo considero que hay que tener más profesorado en Infantil. En este colegio, hay cinco maestras tutoras y una maestra de apoyo para todo el ciclo. Es una etapa que requiere mucha atención; son niños muy pequeños y no pueden darles la mejor atención a todos, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de cada uno.

En todo caso, ¿es optimista con la educación?

En la educación está el cambio.

Es un mensaje muy transmitido. ¿Quizás muy idealista?

La educación no puede asumir toda la responsabilidad de todo siempre. Muchas veces se pretende que con la educación se solventen todos los problemas de la sociedad o, al menos, gran parte de ellos, y creo que no se puede dejar la responsabilidad siempre a la misma parte: la educación. La educación es muy importante, sí. Tiene que sumar, también. Tiene que ayudar, adaptarse, digamos, a los cambios sociales y a las realidades que nos vamos encontrando cada día, cierto. Pero no puede responsabilizarse de la conciliación familiar y laboral. Entonces, estamos apostando por una fórmula en la que los colegios, además de todo lo que hacen, se conviertan en guarderías donde tener alumnado todo el día. Bueno, pues quizá el colegio solo no puede asumir esta tarea por muchos esfuerzos que se hagan.

¿Cómo repartiría esa responsabilidad?

Por ejemplo, en el tema de la conciliación, que es uno de los retos sociales, pues parece que la responsabilidad recae en los centros. Pero la administración en general, el Estado, de la forma que sea, debe hacer una profunda reflexión y ayudar a las familias para que puedan conciliar.

¿Qué le parece, entonces, el proyecto de las Escuelinas?

Está bien, pero habría que crear comedores escolares en todos los centros públicos.

¿Tenemos de verdad que copiar el modelo finlandés?

No, porque no somos finlandeses. Me lo dijo una vez un compañero: "de Finlandia no podemos copiar porque no somos finlandeses". Finlandia tiene finlandeses. España tiene españoles. Muchas veces tendemos a tener complejos. Decimos "qué mal hacemos las cosas y qué bien lo hacen en otros sitios de Europa". Cada sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que debemos analizar los problemas que tenemos y atenderlos. Tenemos que ir adaptándonos a cómo es la sociedad, no solo pensar en la mejora metodológica. En Finlandia se habla mucho de los espacios educativos. Ahí sí que creo que podríamos hacer una inversión, en mejorar los espacios educativos.

¿Qué destaca de Navia?

Navia es un sitio que tiene muchas posibilidades, donde hay muchas asociaciones, donde hay muchos clubes deportivos, donde hay una vida social y cultural muy potente. Ser un colegio en ese entorno es algo muy enriquecedor.

¿Qué echa de menos en la educación en general?

Para atender al alumnado, necesitamos más recursos, pero más recursos, quizá, especializados porque hay que atender a la diversidad. Hablo de pedagogía terapéutica, audición, lenguaje y auxiliar educadora. Ahí es donde hay más necesidad. Aquí tenemos cinco unidades de educación Infantil, y solo una maestra de apoyo. Entonces, uno se puede imaginar que el hecho de que una sola profesora esté gran parte de la mañana con más de veinte niños de Infantil requiere muchísimo esfuerzo.

¿Cómo se imagina el colegio Ramón de Campoamor en el futuro?

Con menos alumnos y, espero también que, con más recursos; con una educación cada vez más adaptada a los tiempos y donde el alumnado, en un mundo tan cambiante, tenga ese entorno seguro del que hablaba antes, un entorno donde le guste estar, donde le guste aprender, donde le guste interactuar y, en definitiva, donde encuentre herramientas para desenvolverse, sobre todo, en la vida, no solo a nivel laboral, sino a nivel humano.