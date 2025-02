El temible gusano depredador de ostras descubierto en la ría del Eo: llega de Nueva Zelanda y así afecta a Asturias

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) identificaron, a finales del año pasado y por primera vez en aguas europeas, la presencia del gusano plano 'Postenterogonia orbicularis', una especie exótica procedente de Nueva Zelanda que se considera una amenaza para el medio marino por ser un "depredador voraz" de moluscos bivalvos. Ahora la especie ha sido detectada en la ría del Eo, donde se concentra la producción asturiana de ostra. Sin embargo, el biólogo que lo ha localizado en el lado gallego del estuario hace un llamamiento a la calma: "Solo se ha encontrado en un mejillón, con lo que la densidad es muy baja. No hay alarma, sí alerta y debemos hacer un seguimiento de esta especie exótica".

Daniel Prieto es biólogo de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo y lleva meses realizando muestreos para detectar la presencia de esta planaria, tras localizarse en Asturias y ante el riesgo que supone su presencia para el sector acuícola gallego. El pasado martes halló un ejemplar en uno de los muestreos que realiza en el mejillón. Se trata de un ejemplar juvenil, de unos tres centímetros, si bien el gusano puede alcanzar los cinco centímetros. En la zona de la mariña lucense, también se detectó otro ejemplar de esta especie, parecida a una babosa, en una almeja del concejo de O Vicedo, si bien deja claro que "se trata de individuos aislados".

El ejemplar hallado en un mejillón de Ribadeo. / R. T. C.

Los productores de ostra de Castropol muestran cautela ante la noticia. El biólogo de Acueo, Eduardo Martín, explica que ya tenían noticias del hallazgo de ejemplares en aguas de Gijón y Avilés, por lo que estaban atentos ante la posible presencia del gusano. Sin embargo, no están preocupados: "Estamos tranquilos, las ostras están creciendo bien y no apreciamos ningún comportamiento raro, ni mortalidad, al revés". Admite que no tiene información concreta sobre el comportamiento de esta especie en los cultivos de ostra, pero es consciente de que si se convierte en una amenaza deberían tomar medidas.

Desde la Consejería de Medio Rural también expresan cautela. Indican que el Principado está colaborando con la Universidad de Oviedo en el estudio que está realizando sobre el impacto del gusano en aguas asturianas. Sin embargo, aún no tienen las conclusiones del trabajo, por lo que no pueden dar más información al respecto.

Los investigadores asturianos alertaron a finales del año pasado de la localización de esta planaria en tres puntos de la costa asturiana: en aguas del Puerto de Avilés, en la zona de San Juan de Nieva y en el Puerto Deportivo de Gijón. Entonces los científicos advirtieron de que esta especie representa una "seria amenaza" para los ecosistemas locales y la industria acuícola, especialmente para los cultivos de bivalvos como mejillones y ostras, ya que es un "depredador voraz de estos moluscos". En total, según informó entonces la Universidad de Oviedo, "se recogieron 73 ejemplares en los distintos puntos muestreados, la mayoría de los cuales (45) se han encontrado en el puerto de Avilés".

El ejemplar hallado en Ribadeo. / R. T. C.

Los autores del trabajo, que fue publicado en la revista 'Regional Studies in Marine Science', destacaron entonces "la importancia de implementar medidas de control para mitigar su expansión y proteger la biodiversidad marina y los intereses económicos de la región". La planaria, de color marrón oscuro por la parte dorsal y más claro por la parte ventral, constituye una plaga en su lugar de origen, donde "se han recogido pérdidas en plantas de acuicultura asociadas a este animal".